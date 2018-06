Richmond, Virginia— Un oficial de la Guardia Nacional del Ejército acusado de robar en una base militar de Virginia un vehículo de transporte de personal blindado que fue perseguido por más de 96 kilómetros (60 millas) se encontraba manejando drogado, informó ayer la Policía.Joshua Philip Yabut, de 26 años y originario de Richmond, fue acusado de huir de la Policía y de uso no autorizado de un vehículo, comunicó la Guardia Nacional de Virginia.El vehículo que avanza con el sistema de los tanques fue sustraído la noche del martes en la base Fort Pickett localizada en Blackstone. La Policía lo persiguió aproximadamente durante dos horas antes de que el chofer se detuviera y se entregara en Richmond, dijo la Policía Estatal de Virginia.La Guardia señaló que el vehículo fue robado durante un entrenamiento de rutina en la base militar y que ya fue regresado a Fort Pickett. No está equipado con ningún arma, pero Yabut llevaba su arma personal sin balas, agregó la Guardia.La Policía informó que la investigación sigue en curso pero no quiso hacer comentarios en torno al móvil del hurto. La corporación indicó que Yabut estaba drogado.Yabut permanece detenido en la cárcel de Richmond. No se le había fijado fianza al momento de comparecer el miércoles vía video ante el Juzgado General de Distrito de Richmond. Yabut cuenta con un defensor de oficio.La Guardia informó que el teniente primero Yabut es el comandante del 276º Batallón de Ingenieros y lleva más de 11 años prestando servicio.Al parecer, Yabut presagió el martes en Twitter el robo y la persecución. Horas antes de que el vehículo saliera de la base, en una cuenta que la Guardia confirmó corresponde al oficial se tuiteó un artículo de Wikipedia acerca del vehículo blindado M113, el cual es similar al M577 que la Policía persiguió, así como un ‘screenshot’ de un mapa de la zona donde eventualmente se detuvo el vehículo.Alrededor de las 8 de la noche inició la persecución, minutos después Yabut subió a Internet una foto y un video donde él aparecía en lo que da la impresión de ser el vehículo robado.Se tiene previsto que Yabut vuelva a comparecer el 11 de julio.

