Aprueba juez federal impugnaciones por separación de familias

El miércoles un juez federal California aceptó una demanda donde se impugna la práctica de separar a los migrantes de sus hijos cuando llegan a la frontera para pedir asilo, al determinar que es probable que esto viole las garantías a un proceso legal.Esto luego de que dos mujeres que solo fueron identificadas como L y C, originarias de la República de Congo y de Brasil, fueron separadas de sus hijos arbitrariamente.Ambas mujeres aseguran que sus hijos de seis y 14 años fueron llevados a un Centro de Detención para Niños que llegan solos en Chicago, mientras que a ellas las enviaron al Centro de Detenciones de ICE en El Paso.Según la demanda, duraron meses sin poder ver a los menores y solo hablaron por teléfono con ellos un par de ocasiones, lo que provocaba tensión y trauma en ellos, al no saber si volverían a ver a sus madres.La juez Dana M. Sabraw del Distrito Sur de California aseguró que los miembros del gobierno, de quienes depende el cuidado y la custodia de los niños, se están convirtiendo en sus peores enemigos.“Los inmigrantes buscan asilo en Estados Unidos. Tratan de escapar de la persecución de que viven en sus países de origen, pero ahora el gobierno es quien los persigue”, se lee en los documentos.Aunque el gobierno asegura que estas medidas no se están llevando a cabo, la juez aseguró que de ser así, seria brutal y ofensivo.El gobierno trató de declarar como improcedente la demanda interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), asegurando que las familias que piden asilo no tienen el derecho constitucional de permanecer juntas.Pero la juez respondió que lo establecido en la demanda muestra que estos actos del gobierno destruyen arbitrariamente el “sagrado lazo ente padre e hijo”.Por su parte, el abogado de inmigración Daniel Caudillo comentó a El Diario de El Paso que esta decisión tomada por la juez es un avance significativo.“Se dio un paso muy importante porque la juez falló en contra del gobierno, porque si la hubieran rechazado (la demanda) era como decir que el gobierno tiene el derecho de hacer eso”, explicó.Caudillo agregó que aún hay un largo tramo por recorrer con este tema, ya que estáa seguro que el gobierno apelará la decisión del juez para así poder continuar llevando a cabo estas prácticas crueles.“El gobierno está en su derecho de apelar la decisión, pero tengo confianza en que la demanda procederá y llevarán a juicio al gobierno”, concluyó.El Diario de El Paso intentó obtener algún comentario por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

