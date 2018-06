Houston— Una Corte federal de apelaciones dijo ayer que no considerará si la ejecución de un recluso de Texas –que se sacó su único ojo y se lo comió en un arrebato hace varios años– sería inconstitucional porque tiene una enfermedad mental, pero considerará otras preguntas en una apelación de su condena por matar a la hija de su ex esposa, una bebé de 13 meses.La constitucionalidad de la ejecución de los enfermos mentales graves, planteado por los abogados de Andre Thomas, preso de 35 años, es “un caso cerrado”, determinó en un breve fallo un panel de la 5ª Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha dictaminado que las personas con discapacidad mental no son sujetas para la ejecución. Esa prohibición no incluye a los enfermos mentales.El panel de tres jueces del tribunal de apelaciones, que escuchó los argumentos el martes, dijo que permitiría a sus abogados avanzar con las apelaciones basadas en los argumentos de que los abogados deficientes de Thomas eran deficientes y su jurado era racista.Los abogados de apelación de Thomas sostienen que los abogados del juicio no investigaron su competencia para enfrentar un juicio, no refutaron adecuadamente los argumentos de los fiscales de que el abuso de drogas y alcohol de Thomas fue responsable de su comportamiento, y no descubrieron y presentaron pruebas de su enfermedad mental que podría haber convencido a los jurados para que decidieran que la cadena perpetua era más apropiada.“El señor Thomas, que actualmente está alojado en una unidad psiquiátrica, es un hombre extremadamente enfermo mental que fue sentenciado a muerte luego de un juicio y sentencia muy problemáticos”, dijo Maurie Levin, una de los abogados de Thomas.Thomas confesó haber matado a su esposa, Laura Christine Boren, de 20 años, y su hijo, Andre Lee, de 4, en el mismo ataque del 27 de marzo de 2004, que mató a su hija pequeña, Leyha Marie Hughes.Thomas es afroamericano. Boren era blanca. Los abogados de apelaciones sostienen que los abogados litigantes cuestionaron ineficazmente la selección de un jurados con prejuicios raciales estaban sentados.Thomas tiene un historial de problemas mentales. Entró en el Departamento de Policía de Sherman, a unas 60 millas (95 kilómetros) al norte de Dallas, y le dijo a un despachador que había matado a los tres, diciendo que Dios le había dicho que cometiera los asesinatos. Las víctimas fueron apuñaladas y se les arrancó el corazón.Cinco días después, en la cárcel, Thomas se arrancó uno de los ojos. Mientras estaba en el corredor de la muerte en 2009, se quitó el ojo restante y le dijo a los funcionarios de la prisión que se lo había comido.Thomas no tiene una fecha de ejecución.