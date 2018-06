Convierten autos en 'trampas mortales'

Autoridades mandan un alerta a padres de familia en esta temporada de calor. Ante las altas temperaturas los automotores pueden convertirse en una trampa mortal para los menores que permanecen solos con los vidrios cerrados.Hace un par de semanas una niña de 6 meses de edad se convirtió en la primera víctima mortal en Texas del año. El hecho ocurrió en Eagle Pass, frontera con Piedras Negras, Coahuila. La bebé fue dejada al interior de un automóvil con el aire acondicionado prendido, pero sobrecalentado debido a la temperatura.Autoridades informan con la llegada del verano y temperaturas por encima de los 90 grados (32 centígrados), un descuido puede ser fatal.Enrique Dueñas Aguilar, portavoz del Departamento de Bomberos en El Paso, explicó que al estar en el interior de un vehículo en estas fechas, la temperatura puede alcanzar fácilmente los 120 grados (48.9 centígrados) en cuestión de minutos.“Simplemente hace un par de días, salió a la luz un caso en donde una madre de familia exhibió la negligencia de una guardería que opera al Este de El Paso”, expresó.La madre dijo haber llegado a recoger a su niño de 4 años al lugar de cuidado, pero el personal de la guardería no logró encontrar al menor, ya que no estaba dentro de las instalaciones.Una televisora local –KVIA Canal 7– reportó que los cuidadores habían olvidado al pequeño dentro de la camioneta de transporte por poco más de una hora.El menor, quien fue encontrado bañado en sudor y con llagas en los labios, presentó rasgos de deshidratación debido al golpe de calor. Tuvo que ser inmediatamente atendido en una sala de emergencia, narró la madre.Dueñas Aguilar expresó que, aunque no se han presentado situaciones de emergencia en lo que va de esta temporada de calor, es importante alertar a los padres de familia de la situación mortal que arriesgan a sus niños.“Sabemos que cuando la gente llega a encontrar niños así, quiebran el cristal para poder sacar al menor o incluso a mascotas, pero pedimos que llamen al 9-11 para evitar cualquier inconveniente”, declaró.El tiempo de respuesta es rápido y nuestros equipos de rescate cuentan con todo lo necesario para brindar auxilio, desde herramientas, hasta entrenamiento especial, agregó el vocero.Otro de los hechos que ha conmocionado a la comunidad, es la muerte de una niña de dos años que fue abandonada en el interior de una camioneta por dos horas. El incidente pasó en el estado de Baja California Sur, en México hace apenas un par de días.Enrique Carrillo, vocero del Departamento de Policía de El Paso, comentó que durante todo el año, la Policía recibe llamadas al número de emergencia reportando niños abandonados dentro de vehículos en estacionamientos, principalmente en supermercados y tiendas.“No es raro que entren llamadas en todo el año reportando niños abandonados en el carro”, manifestó.Las consecuencias legales varían en relación al caso, dijo el vocero. Sin embargo, pueden ir desde una infracción por abandonar a un menor de 14 años por o más de cinco minutos de tiempo transcurrido, hasta afrontar cargos por ‘poner en peligro a un menor de edad’.“Esto si puede aplicar con las actuales condiciones del clima, pero depende de las circunstancias, incluso, puede haber felonías en contra de los padres o adultos responsables”, dijo Carrillo.El Departamento de Seguridad Pública de Texas exige a los padres que jamás se debe de dejar a un niño desatendido en un auto. La misma precaución se aplica con mascotas.De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras, la insolación o hipertermia es una de las causas de muerte más comunes entre niños al interior de los vehículos.Datos de la dependencia, muestran que desde 1998, un total de 744 niños han muerto por insolación dentro de un vehículo estacionado.

