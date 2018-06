El Paso— Sorprendida, y a la vez agradecida por las muestras de apoyo que ha recibido, Leslie Silva pidió levantar la voz a aquellas personas que tienen una situación migratoria irregular, con vistas a encontrar una solución a la separación de las familias.La egresada de Eastlake High School, cuyo padre fue deportado hace 10 años, causó gran notoriedad al encontrarse con él en el puente internacional Ysleta-Zaragoza, momentos antes de su ceremonia de graduación.“Yo sólo quería darle una sorpresa a mi papá, pero al verlo en el puente se me rompió el corazón y lloré, aunque eran lágrimas de felicidad, por eso le digo a la gente que está en una situación similar que hable, que no tenga miedo, que quizá al hacerlo es posible que se encuentre una solución a estos problemas”, sostuvo la residente de El Paso.Para Leslie, las leyes migratorias de su país de nacimiento podrían ser modificadas para evitar situaciones que a ella le parecen injustas, ya que afirma que su padre es una persona de bien.El video que publicó la recién graduada en redes sociales ha sido visto y compartido miles de veces, pero lo más importante es que ha logrado que diferentes personas le muestren el apoyo ante la adversidad al no contar con la figura paterna en casa desde hace el año 2012.“Nos sorprende darnos cuenta que este miedo y que este dolor de tener una familia separada es algo muy común”, dijo por su parte Rosa Huerta, madre de Leslie y esposa de Víctor Silva, quien a lo largo de su vida ha sido deportado en 3 ocasiones.A pesar de que Leslie es ciudadana estadounidense, y que puede ver a su padre con regularidad los fines de semana, la ausencia de su padre la ha marcado al verse reflejada incluso en sus dos hermanas, una de ellas impedida de cruzar a Ciudad Juárez y ver a su progenitor.“A nadie le gusta estar solo, pero mi papá se conforma con saber que mi mamá ha hecho las cosas que son propias del papel de un papá, ella hace la labor de los dos aquí en la casa, y aunque no es lo mismo él trata de apoyarnos de alguna manera a la distancia”, dijo Leslie.La vida de los Silva no ha sido normal desde que las condiciones económicas les llevaron a emigrar a Carolina del Norte, después de que el padre de familia buscó darle un mejor futuro a los suyos al tomar trabajos diferentes a los que podía tener en México.“Mi esposo es ingeniero agrónomo, se graduó de la Escuela Hermanos Escobar, pero en Estados Unidos no era nada de eso, y empezó pintando casas para podernos sostener”, recordó la madre de familia, separada de su esposo por la deportación.“Mis dos hijas menores nacieron en Carolina del Norte, y poco a poco nos empezó a ir mejor, incluso pusimos un pequeño restaurante de comida mexicana, pero todo eso se perdió cuando lo deportaron, tuvimos que volver a empezar pero ahora separados”, afirmó Huerta.Desde 2012, Mario Silva ha tratado de reunirse con su familia, y al agotar las opciones legales decidió cruzar la frontera por sus medios, pero de nueva cuenta fue deportado un par de ocasiones más, ante el desconsuelo de su familia.“Yo sé que mi papá quería cruzar para los Estados Unidos porque quería estar con nosotros y para poder encontrar un buen trabajo, pero las veces que lo detuvieron y lo deportaron fueron de alguna forma inesperada, aunque él sabía que eso podía pasar”, sostuvo.“No todos somos como Trump nos describe, no somos criminales, no somos gente mala, ya que mi papá solamente quería estar con su familia y nada más”, afirmó Leslie, quien tras graduarse de High School ahora busca continuar sus estudios universitarios en UTEP en una carrera de enfermería.“Me gusta mucho cuidar a los niños, es algo que tengo desde que mi hermana tuvo a sus hijos, quiero trabajar con los bebés”, dijo la joven que ha pasado la mitad de su vida separada de su padre.En el futuro Leslie se siente comprometida para aprovechar la atención que le han brindado los medios de comunicación y las redes sociales, y crear conciencia sobre esta problemática.“Desde que vi a mi papá en el puente me he sentido muy feliz, sobre todo ahora que la gente sabe lo que estamos pasando; por ello espero estar haciendo una diferencia sobre estas leyes que provocan la separación de las familias”, dijo la más joven de las 3 hijas del matrimonio Silva.“Voy a seguir hablando sobre la deportación de mi papá que me parece muy injusta, y para decirle a la gente todo lo que estamos pasando al estar separados, y poder difundir el mensaje sobre este problema migratorio”, insistió.