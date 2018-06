Selecciona Universidad de Alabama a dos alumnas de EPCC

La Escuela de Derecho de la Universidad de Alabama anunció la selección de dos estudiantes de Justicia Penal del Community College de El Paso (EPCC) para su Programa Propedéutico de Derecho para Estudiantes de Licenciatura (PLUS). Evelyn Barraza y Adriana Franco fueron dos de treinta estudiantes seleccionadas a nivel nacional para recibir este gran honor.El programa PLUS tendrá lugar del 3 al 29 de junio en la Universidad de Alabama en Tuscaloosa. Ellos ofrecen esta gran oportunidad a las estudiantes de manera gratuita junto con un apoyo para gastos básicos. “El comité de admisiones del PLUS quedó muy impresionado con ambas estudiantes del EPCC”, dijo Daiquiri J. Steele, directora de Diversidad e Inclusión y profesora asistente de Derecho en residencia. “Aproximadamente, 72 instituciones de licenciatura están siendo representadas por los diferentes estudiantes que fueron admitidos, así que el hecho de que el Community College de El Paso tenga a dos estudiantes seleccionadas es en verdad notable”, afirmó.El PLUS preparará a los asistentes con las habilidades para aplicar a la escuela de Derecho, así como también los preparará para los exámenes y opciones de carrera. “La administración del tiempo durante los rigores de la escuela de Derecho será una de las áreas en la que yo planeo obtener experiencia”, dijo Adriana Franco. Los cursos familiarizarán a los estudiantes con el sistema legal estadounidense.Ambas estudiantes se graduaron del EPCC en mayo con un título Asociado de Humanidades en Justicia Penal y planean asistir a la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) en el otoño. Continuarán con su carrera en la escuela de Derecho. Barraza quiere trabajar en derecho penal, mientras que Franco desea convertirse en fiscal.El programa del EPCC ofrece un grado Asociado de Humanidades en Justicia Penal y un grado Asociado de Ciencias Aplicadas en Justicia Penal y Seguridad Nacional. La profesora Michelle Watkins y el instructor Jeffrey Brockhoff orientaron a Barraza y a Franco durante el tiempo que pasaron en el EPCC. “Poder entablar una conexión con los profesores en el EPCC es de suma importancia”, dijo Evelyn Barraza.Hacer que los estudiantes se involucren tanto dentro como fuera del salón de clases los impulsa hacia el éxito. Los excelentes programas y servicios de apoyo son un claro camino a seguir para el desarrollo de habilidades y para terminar una carrera en el debido tiempo.

