Me siento muy orgulloso de mi madre: Beto O' Rourke

Austin— La carrera al Senado de Estados Unidos entre el senador Ted Cruz y el representante federal Beto O’Rourke dio un giro personal este miércoles, ya que la campaña de Cruz acusó a su contrincante demócrata de ignorar “el fraude fiscal que cometió su mamá” mientras está proponiendo cambios a las leyes fiscales para requerir que los negocios cobren el impuesto sobre ventas en un mayor número de compras en línea.En el 2010, Charlotte’s Furniture, que era propiedad de Melissa O’Rourke, fue encontrada culpable de violar las leyes fiscales durante los cinco años anteriores, al aceptar efectivo para evitar reportar los pagos a los autoridades hacendarias.Beto O’Rourke tiene acciones que valen entre 1 y 5 millones de dólares en el centro comercial en donde está ubicada la tienda, de acuerdo a registros del Congreso, por lo que Cruz asegura que eso vincula al congresista de El Paso al fraude fiscal.La tienda fue multada con 500 mil dólares y finalmente acordó pagar 250 mil dólares, según reportó El Paso Times.Melissa O’Rourke cerró la tienda en el 2017, poco antes de que su hijo iniciara su campaña para el Senado de Estados Unidos.En ese tiempo comentó al Times que el cierre del negocio no estuvo relacionado con la decisión de postularse que tomó su hijo.Beto O’Rourke comentó este miércoles que “la tienda cometió un error y el asunto quedó resuelto” y que no quería engancharse con los ataques personales de Cruz.“Lo que importa es que estoy muy pero muy orgulloso de mi mamá”, agregó en entrevista pasada. “La amo más de lo que pueda expresar con palabras y estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho, incluyendo el que haya dedicado toda su vida a la tienda, que abrió en 1951”.Un portavoz de la campaña de O’Rourke refirió a The Texas Tribune a un reportaje del Times, cuando le solicitaron que comentara al respecto.El más reciente ataque de la campaña de Cruz le sigue a un reportaje que fue publicado en Dallas en el que O’Rourke dijo que apoyaba el que los negocios recolectaran el impuesto sobre ventas sobre los ingresos que obtienen más allá de los límites estatales, una medida a la que se opone ferozmente Cruz.O’Rourke comentó en la entrevista que al hacer eso se podría detener el incremento al impuesto predial y proteger a los negocios locales.Cruz comentó que cobrar impuestos más allá de los límites estatales podría entorpecer las ventas en línea de los negocios familiares.“Sus recientes declaraciones a favor de que los negocios locales se conviertan en agentes recolectores de impuestos para cada Estado del país son un contraste marcado a la historia de evasión fiscal de su madre”, dijo la campaña de Cruz en su boletín de prensa.Actualmente, los vendedores en línea sólo tienen que recolectar los impuestos sobre ventas en los Estados en donde tienen presencia física.Los dos candidatos hablaron de sus propuestas mientras la Suprema Corte de Estados Unidos se prepara para emitir su fallo respecto a un caso relacionado con ese tema.

