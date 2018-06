Tiene la Ciudad nueva abogada interina

Mediante un voto mayoritario de 5 a 3, el cabildo de El Paso seleccionó a Karla Neiman como abogada interina del municipio, ocupando el puesto dejado por Sylvia Borunda Firth por un lapso de 120 días.Neiman, de origen chihuahuense, ha practicado como abogada por 13 años, de los cuales 11 han sido al servicio del ayuntamiento de El Paso. Tanto ella como la abogada y su supervisora Theresa Cullen, fueron contempladas para el puesto temporal.“El concilio ha confiado en mí y es algo que me da mucho orgullo, siento que es algo bonito el poder representar a la gente de El Paso. Existen oportunidades en El Paso que no existen en otros lados”, expresó Neiman, quien comenzará el puesto a partir del 11 de junio.Su selección se llevó a cabo durante una reunión especial del cabildo el miércoles por la mañana, después de dos horas bajo puerta cerrada debido al reglamento de las sesiones ejecutivas, los regidores tomaron su decisión.Los conejales Alexsandra Annello del Distrito 2, Henry Rivera del Distrito 7 y Cissy Lizárraga del Distrito 8 votaron en contra de su asignación.“Teníamos a dos candidatas muy talentosas que han servido por muchos años a la Ciudad y fue una decisión muy difícil por lo que pudieron percatarse, este es un puesto temporal y esperamos determinar un candidato permanente en los siguientes 120 días”, dijo el alcalde Donald ‘Dee’ Margo.El edil explicó que se utilizaran los servicios de una compañía que se especializa en la búsqueda de candidatos para llenar el puesto. “Realizaremos una búsqueda nacional”, agregó.Margo considera que esta transición no generará ninguna dificultad ya que se esta promoviendo desde adentro del ayuntamiento. No hubo mención de asuntos salariales o beneficios conllevan el puesto.Al cuestionar a Neiman sobre si espera que este oficio se convierta en algo permanente, la abogada contestó que “obviamente, es algo que siempre ha sido mi deseo, tener esta posición y es algo a lo que que le voy a poner muchas ganas”.El cargo oficial de abogada de la ciudad permaneció vacante desde finales de abril, cuando la entonces abogada Borunda Firth anunciara repentinamente su retiro. Hasta la fecha existen dudas en cuanto a si esta decisión ocurrió naturalmente o fue un resultado de conflictos de interés o bajos resultados de desempeño laboral.

