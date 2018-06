[email protected]

Después de 18 años, Nancy Patricia Cano, desfiló por los pasillos del Don Haskin Center para recibir su diploma con los graduandos de Jefferson High School, institución perteneciente al Distrito Independiente Escolar de El Paso, (EPISD).La madre de familia concluyó sus estudios de preparatoria desde el año 2000, sin embargo, debido a que no había podido aprobar uno de los exámenes estatales (TAKS), su diploma no le fue entregado.“Ahora tengo algo que demostrares a mis hijos, nunca hay imposibles, siempre se puede y a seguirle para adelante”, expresó Cano.Manifestó que por una sola clase, y un examen no aprobado, no pudo ser parte de su generación en la ceremonia de graduación hace 18 años atrás, pero después de esta nueva legislatura, tomó la clase en Canutillo High School, logró que le permitió graduar de vuelta en EPISD y ser acreedora a su diploma.Cano es una de las 19 mil historias de ex estudiantes en El Paso no han podido graduar de la educación media superior ya que no pudieron pasar uno o mas de los exámenes rigurosos del estado, conocidos como TAKS.Georgina Pérez, representante por el Distrito 1 de la Mesa Directiva Estatal de Educación Pública, expresó que desde junio de este año, miles de estudiantes a nivel local y estatal podrán obtener su diploma gracias a la nueva legislatura educativa.“Ella [Nancy Cano], es un claro ejemplo de que se pueden completar los requerimientos para obtener el diploma, aunque en su tiempo no aprobó un examen estatal, ahora ya tenemos la autoridad y la oportunidad de entregarle su diploma”, comentó.Señaló que siente un gran orgullo con la historia de Cano y piensa que esta oportunidad es ‘como un regalo’ para apoyar a los miles de paseños que están en una situación similar.“Los exámenes TAKS, en vez de apoyar a los estudiantes pusieron una gran barrera, obstáculos para graduarse. Ahora está esta oportunidad, que traerá mejores trabajos, continuidad en la universidad y se logrará que más personas terminen una carrera profesional”, agregó.La ‘Segunda Oportunidad’ se da después de la aprobación de la ley estatal SB463, estudiantes que no aprobaron todos los exámenes estandarizados pero cuentan otros méritos académicos, así como personas que fueron estudiantes años atrás y ahora buscan revalidar sus créditos, tiene la opción de ser evaluados por un Comité de Graduación Individual (IGS) para determinar si califican para avanzar en su educación.En el 2017 el senador Rodríguez incorporó una enmienda para incluir a las personas que previamente fueron estudiantes dentro del período del 2003 al 2013 para ser beneficiarios del programa y puedan presentar su caso a los IGS con el objetivo de obtener su diploma.Funcionarios piden a las personas interesadas en adquirir su diploma de High School, tomen ventaja de dicha regulación, ya que de acuerdo con Pérez, cuenta con una fecha de expiración el 1 de septiembre del 2019.Para conocer más información sobre el programa y los requerimientos del Comité de Graduación Individual, puede contactar los coordinadores del EPISD mediante el correo: [email protected] o mediante el teléfono (915) 230-2081.