Santa Fe, NM— Los demócratas de Nuevo México se agruparon alrededor de candidatas progresistas en las primarias del martes, incluyendo a la nominada del partido para el escaño de la Cámara de Representantes por la zona de Albuquerque, quien tratará de convertirse en la primera congresista nativoamericana.La primaria también estableció una carrera electoral en noviembre que significará que el distrito del Congreso más hispano en el estado más hispano de la nación –y que incluye a Las Cruces y el sur de Nuevo México– estará representado por una mujer por primera vez.Michelle Lujan Grisham, una congresista con tres períodos legislativo y que ganó la nominación demócrata a gobernador, dijo que las corrientes políticas en el estado han cambiado drásticamente desde que la gobernadora republicana Susana Martínez obtuvo la reelección en 2014.Lujan Grisham podría convertirse en la segunda gobernadora latina elegida si logra suceder a Martínez, quien no puede postularse para un tercer mandato consecutivo.Con la gente frustrada ante la falta de oportunidades y empleo por una economía rezagada, Lujan Grisham espera ofrecer soluciones distintas en las elecciones generales contra el representante federal republicano Steve Pearce, quien se postuló sin oposición para la nominación de su partido.“Vamos a tener un enfoque muy diferente”, dijo Lujan Grisham sobre su campaña y la de Pearce. “Crear una economía sólida y sólida no se excluye mutuamente el ocuparnos de nuestros más vulnerables”.Pearce ha destacado sus experiencia con la pobreza en la infancia como el hijo de recolectores de cosecha fracasados de Texas. Dijo que quiere ayudar a las personas a “alcanzar la dignidad que se obtiene al tener un buen trabajo”.Con la vacante de Lujan Grisham en la zona central de Nuevo México, la ex líder del Partido Demócrata del estado, Debra Haaland, ganó la nominación demócrata en su intento de convertirse en la primera mujer nativoamericana elegida para el Congreso.Se enfrentará a la ex legisladora estatal republicana Janice Arnold-Jones, que se presentó sin oposición en la primaria, y al candidato libertario Lloyd Princeton. Ningún republicano ha representado al primer distrito del Congreso desde 2009.En el segundo distrito del Congreso –ubicado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México– la representante estatal republicana Yvette Herrell se enfrentará a la abogado demócrata Xochitl Torres Small, de Las Cruces, en las elecciones generales.La representante estatal Stephanie Garcia Richard ganó la nominación demócrata para el puesto de comisionado de Tierras Públicas de Nuevo México. Ella sería la primera mujer en el estado en mantener el puesto si vence al republicano Patrick Lyons, de Cuervo, en las elecciones generales.Para el Senado, el actual senador demócrata federal Martin Heinrich y el aspirante republicano Mick Rich se presentaron sin oposición en las primarias y pasaron a la contienda de noviembre.Un representante estatal del área de Santa Fe titular que luchó contra las acusaciones de mala conducta sexual perdió la elección primaria ante una aspirante demócrata.Los votantes demócratas nominaron a Andrea Romero de Santa Fe para reemplazar al representante estatal Carl Trujillo en una carrera sin oponentes republicanos. Trujillo niega las acusaciones de haber acosado a una ex cabildera en el 2014, en un caso que un panel de cuatro legisladores y un abogado externo están investigando.Sarah Pierpont, 43, de Santa Fe, dijo que aplazó el juicio sobre las acusaciones de acoso, pero votó por Romero y Lujan Grisham para gobernador en un esfuerzo por apoyar a las candidatas calificadas.“Creo que es importante en este momento que nuestro Cámara Estatal se parezca a nuestro estado, y eso es al menos que la mitad sean mujeres”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.