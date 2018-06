Pide ONU a EU que deje de separar familias

Ginebra— La oficina de derechos humanos de la ONU pidió ayer al gobierno de Donald Trump que “detenga de inmediato” su política de separar a niños de sus padres después de que las familias ingresan irregularmente a Estados Unidos tras cruzar la frontera con México, insistiendo en que no hay “nada normal en detener niños”.La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, reprochó a Estados Unidos por haber separado a cientos de niños de sus padres, luego de que éstos fueron encarcelados por entrar ilegalmente al país. Lamentó que el control fronterizo parezca tener prioridad sobre la protección y el cuidado de los niños en Estados Unidos.“El uso de la detención de inmigrantes y la separación familiar como medidas disuasorias va en contra de las normas y los principios de derechos humanos”, añadió Shamdasani durante una sesión informativa en Ginebra. “El interés superior del niño siempre debe ser lo primero”, agregó.El gobierno de Trump ha adoptado una nueva política de “tolerancia cero”, que ha acelerado la separación de familias tras cruzar la frontera. La política, anunciada en abril por el secretario de Justicia Jeff Sessions, ordena a las autoridades que procesen todos los casos de cruces fronterizos ilegales.El tema ha avivado un debate político en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de medio mandato, a fines de este año.Aunque la política no menciona la separación de las familias, el protocolo de Estados Unidos prohíbe detener a los niños junto con sus padres, porque los niños no son acusados de un delito y los padres sí.La oficina de derechos humanos de la ONU no quiere que las familias se separen y tampoco quiere que nadie —ni niños ni adultos— sea encarcelado por migración ilegal, alegando que esto no debe ser visto como un delito grave, sino como un delito administrativo.“Estados Unidos debe poner fin de inmediato a esta práctica de separar familias y dejar de criminalizar lo que a lo sumo debería ser un delito administrativo: el de la entrada y estancia irregular en Estados Unidos”, dijo Shamdasani.La oficina de derechos humanos añadió que los niños nunca deberían ser detenidos por razones relacionadas con su propia situación migratoria o la de sus padres. Shamdasani dijo que la práctica representa una “violación grave” de los derechos de los niños. “La detención nunca va en el mejor interés del menor y siempre supone una violación de los derechos de la infancia”, afirmó la oficina de derechos en un comunicado.“No hay nada normal en detener a niños”, añadió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.