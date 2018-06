Llaman desde Rusia para estafar: FBI

Miles de residentes de El Paso (área telefónica 915) recibieron llamadas procedentes de Rusia durante este fin de semana y el lunes.El suceso, que fue reportado en redes sociales por los fronterizos, implica además un riesgo de estafa telefónica, de acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y expertos en seguridad.Se le pide a la comunidad que denuncie el delito y no conteste las llamadas.“Se pide a las personas que reporten el incidente al sitio web IC3 del FBI, www.ic3.gov”, determinó la agencia federal.El FBI recomienda a las personas que reciban estas llamadas que no proporcionen dinero o información personal.“Fueron miles de personas que por lo menos registraron una llamada de la clave de país +7, que es de Rusia. Lo que hemos visto anteriormente en estafas similares, es que la gente, al ver que tenían una llamada perdida, regresaban la llamada y se hacía un cobro exagerado en su factura telefónica”, dijo Karla García, vocera del Better Business Bureau (BBB).Agregó que el furor por el Mundial de Futbol 2018, a realizarse en Rusia, ha elevado la emoción en las personas.“Claro que siempre está latente esa tentación de responder la llamada de Rusia, ya que últimamente lo vemos en todos lados, pero es importante visualizar las grandes posibilidades de que pueda ser fraude”, añadió.De acuerdo con el BBB, varias personas han logrado contestar la llamada, sin embargo, en menos de pocos segundos se desconecta.La principal recomendación por parte de la compañía es no contestar llamadas de un número desconocido.Existen sistemas avanzados de alta tecnología que pueden infiltrar cierta información que contenemos en los teléfonos inteligentes, estamos vulnerables por las fechas cercanas a este evento mundial, pero es importante tomar medidas precautorias, explicó García.Para reportar una llamada o las conocidas ‘robo-calls’, se puede presentar una queja y registrar el número en la Comisión Federal de Comercio, en el sitio web: www.donotcall.gov.El proceso para no recibir llamadas de mercadotecnia o de promociones crediticias, tarda de 20 a 30 días, pero el hecho de ya no recibir estas molestas llamadas vale la pena, comentó.Últimamente se han presentado quejas parecidas al incidente de las llamadas de Rusia. En ocasiones anteriores, desde países como Nueva Guinea, los emisores preguntaban ‘Can you hear me?’ (¿Me puedes escuchar?), y al receptor, al contestar de forma afirmativa, le hacían cargos de forma fraudulenta.

