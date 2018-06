Fijan fecha para su tercer juicio por doble homicidio

A un mes de que la Corte de Apelaciones Criminal de Texas dictaminara que podría haber un tercer juicio contra Daniel Villegas, acusado de cometer un doble homicidio hace 25 años, un juez ya le fijó fecha.Será el próximo 9 de julio, cuando Villegas y su abogado Joe Spencer se vean las caras de nuevo con los representantes de la Oficina del Fiscal del Distrito de El Paso.Al enterarse de la noticia, Villegas se dijo feliz ya que asegura que quiere terminar con todo este proceso pero a la vez se siente nervioso ya que se espera que su esposa dé a luz durante esos días.“Ya me urge terminar con todo para poder continuar con mi vida y me da gusto que el juicio sea pronto pero también me preocupa un poco porque a mi esposa la tienen para aliviarse justo ese día (9 de julio)”, explicó Villegas a El Diario de El Paso.La decisión de volver a enjuiciarlo se tomó luego de que la Corte de Apelaciones prohibiera a la Fiscalía usar –en el nuevo juicio– ciertas evidencias como grabaciones de conversaciones telefónicas que realizó Villegas cuando estaba en prisión.Y es que el hombre ya estuvo preso por este doble homicidio, pero recuperó su libertad cuando su abogado demostró que lo obligaron a declararse culpable.Villegas, de 41 años, se casó hace cuatro y tiene un niño de un año y medio. Próximamente se convertirá en padre por tercera vez, ya que tiene una hija de 23 años –producto de una primera unión– quien ya lo convirtió en abuelo.A pesar de saber que la esposa de Villegas podría dar a luz por las fechas cuando inicie el juicio, Spencer enfatizó que no se cambiará la cita.“La Corte ya fijó la fecha y Daniel lo sabe. Además está dispuesto a terminar lo más pronto posible con todo para poder disfrutar a ese bebé que va a nacer”, comentó el abogado.Spencer enfatizó que tanto él como su cliente están preparados para llevar este nuevo juicio y aseguró que Villegas anhela que llegue el día.“Daniel está ansioso y contento porque sabemos que con este juicio podremos demostrar su inocencia. Estamos un paso más cerca de la justicia”, explicó el abogado.Indicó que la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso nunca debió aceptar el caso contra Villegas, ya que asegura que se cometieron una serie de arbitrariedades contra su cliente para obligarlo a declararse culpable.En 2014 el juez Sam Medrano ordenó que la confesión grabada de Villegas no fuera admitida por considerar que los detectives del caso violaron los derechos civiles del acusado al intimidarlo para que admitiera su supuesta culpabilidad.En 1993, cuando Villegas tenía 16 años, fue acusado de matar a tiros a Robert England y Armando Lozano.En 1994 fue llevado a juicio, el cual fue declarado nulo luego de que el jurado no pudiera llegar a un veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de Villegas.Un año después, la Oficina del Fiscal de Distrito de El Paso preparó un segundo juicio en su contra y en esta ocasión fue encontrado culpable de homicidio capital, después que la Fiscalía presentara el video de su confesión y recibió automáticamente una condena de cadena perpetua.Dicha sentencia fue apelada por Villegas y en 2014 se le puso en libertad, tras pasar 19 años en prisión y pagar una fianza de 50 mil dólares.

