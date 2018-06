Austin— La Corte de Apelaciones Penales de Texas detuvo ayer la ejecución de Clifton Williams, siendo la primera suspensión de la pena capital en este año.Williams, de 34 años, estaba programado para morir el 21 de junio por el asesinato en 2005 de una mujer de 93 años durante un robo en el condado de Smith. Pero después de que sus abogados presentaron una nueva petición el mes pasado afirmando que Williams tiene discapacidad intelectual, la corte devolvió el caso al tribunal de primera instancia para realizar una audiencia en vivo sobre el tema.A los 21 años, Williams irrumpió en la casa de Cecilia Schneider. La mató, quemó su cuerpo y huyó en su automóvil, según los registros judiciales.Williams había luchado previamente contra su sentencia de muerte argumentando que está incapacitado intelectualmente y por lo tanto no es elegible para la ejecución. El argumento fue rechazado en el pasado, pero ahora Texas está reevaluando cómo determina la discapacidad intelectual para los reclusos condenados a ser ejecutados.La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 2002 que las personas con discapacidad intelectual no pueden ser ejecutadas, y el año pasado anuló el método de Texas –creado por el Tribunal de Apelaciones Criminales– para determinar la discapacidad intelectual en el caso de otro condenado a muerte: Bobby Moore.El máximo tribunal de la nación dictaminó que la prueba de Texas utilizó normas médicas obsoletas y reglas inventadas por jueces electos sin ninguna autoridad.Desde entonces, a dos hombres en el corredor de la muerte de Texas les han reducido sus sentencias a cadena perpetua con base a reclamos por discapacidad intelectual. El fiscal de Distrito del Condado de Harris, Kim Ogg, un demócrata que lidera la Fiscalía en el caso de Moore, solicitó al tribunal que cambie la sentencia de Moore a la vida y recomendó que el tribunal use la ciencia médica actual para determinar la discapacidad intelectual en el futuro. La corte aún debe fallar en el caso de Moore.La ejecución de Williams fue la siguiente en el calendario en Texas. Seis hombres han sido ejecutados en el estado en lo que va del año, y otros ocho están programados para ser ejecutados hasta octubre.Aunque el tribunal ha estado activo en la concesión de suspensiones de ejecución en los últimos años, incluidas siete casos para seis hombres en 2017, esta fue la primera vez en este año que el tribunal frenó una ejecución.

