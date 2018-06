Con temperaturas que se elevan a los tres dígitos –por encima de los 100 grados Farenheit, 37.8 centígrados– , el Departamento de Bomberos de El Paso desea recordarle al público, a través de los siguientes consejos, que se mantenga a salvo en la temporada calor:– Manténgase hidratado bebiendo muchos líquidos. Evite las bebidas con cafeína o alcohol.– Use ropa que no esté ajustada, liviana y de colores claros. Evite los colores oscuros, ya que absorben más el calor.– Reduzca su ritmo acelerado de actividades, permanezca adentro y evite los ejercicios extenuantes durante la parte más calurosa del día.– Posponga juegos y actividades al aire libre.– Use un sistema de apoyo con un compañero cuando trabaje bajo un calor excesivo. Tome descansos frecuentes si trabaja al aire libre.– Verifique a familiares, amigos y vecinos que no tienen aire acondicionado, que pasan mucho tiempo solos o que tienen más probabilidades de verse afectados por el calor. Esto aplica especialmente los ancianos.– Vigile a los animales con frecuencia para asegurarse de que no sufren por el calor. Asegúrese de que tengan abundante agua fría y sombra.– Nunca deje niños o animales dentro de un vehículo. Las temperaturas dentro de un vehículo pueden elevarse a 120 grados Farenheit (48.9 centígrados) en solo unos veinte minutos.– Si no tiene aire acondicionado, visite centros comerciales y edificios públicos, como bibliotecas y centros de recreación, para aliviar el calor durante la parte más cálida del día.– Si necesita un ventilador, marque el 2-1-1 para ponerse en contacto con el Grupo de Trabajo de Clima Extremo y reciba uno gratis.– Si alguien muestra signos de agotamiento por calor (frío, húmedo, pálido o enrojecido, sudoración intensa, dolor de cabeza, náuseas, mareos, agotamiento por debilidad), muévalos a un lugar más fresco, quite o afloje la ropa ajustada y rocíe a la persona con agua o aplique paños o toallas húmedas y frescas a la piel. Si están conscientes, déles pequeñas cantidades de agua fría para beber y asegúrese de que la persona beba lentamente. Esté atento a los cambios de condición. Si la persona rechaza el agua, vomita o comienza a perder el conocimiento, llame al 9-1-1.– Los signos de insolación incluyen piel roja y caliente que puede estar seca o húmeda; cambios en la conciencia; vómitos y alta temperatura corporal. Si alguien muestra signos de golpe de calor, llame al 9-1-1 inmediatamente.Para obtener más información y actualizaciones, visite el sitio epfire.org.

