Un alto precio para salvar al carbón

Washington— Una pregunta interesante que plantea la orden equivocada del presidente Donald Trump para apuntalar las poco económicas plantas eléctricas de carbón y energía nuclear –en nombre de la seguridad nacional– es la siguiente: ¿cuánto nos va a costar?No en términos climáticos, aunque aquí los costos indirectos podrían ser mayores a largo plazo. Y no en términos de salud pública, aunque la contaminación del aire de una sola planta de carbón causa cientos de ataques de asma y docenas de muertes prematuras cada año.Dejando estos asuntos cruciales de lado, ¿cuánto costará en dólares y centavos gastados en electricidad en los Estados Unidos? Eso es algo que la administración Trump no ha tenido en cuenta. Debería. Las plantas de carbón en Estados Unidos han estado cerrando rápidamente, más de la mitad de ellas desde 2010, porque tienen problemas para competir con centrales eléctricas de gas natural que son más baratas. Mantener estas plantas ineficientes abiertas va a poner a los clientes de servicios públicos en apuros económicos.¿Valdrá la pena el alto costo en contaminación, muertes prematuras por emisiones de partículas y recibos más caros de los servicios? En su orden emitida el viernes, Trump dijo que los cierres de plantas amenazan la mezcla energética de la nación y la "resiliencia" de la red. Esto, a su vez, amenaza la seguridad nacional, en parte debido a que las instalaciones del Departamento de Defensa dependen casi por completo de la red eléctrica comercial, según un memorándum anterior de la administración obtenido por Bloomberg News. Teóricamente, la red necesita carbón para garantizar energía continua en caso de que el gas natural, la energía hidroeléctrica, la energía solar y la eólica no puedan hacer el trabajo.Sin embargo, este no es un problema real, ya que la Comisión Reguladora de la Energía Federal falló más o menos hace varios meses cuando rechazó el último intento del Secretario de Energía Rick Perry para apuntalar el carbón al justificar su uso basado en su "resiliencia". Los mercados de energía desregulados en los Estados Unidos ya aseguran un suministro de combustible confiable al fijar los precios de acuerdo con a la demanda. Es posible que se le solicite a FERC cooperar de nuevo para aumentar las tasas para implementar este nuevo plan; si es así, debería rechazar nuevamente.Los principales beneficiarios del plan de Trump serían los operadores de la planta de carbón y sus proveedores, un grupo que incluye algunos de los principales partidarios del presidente. Las pérdidas para todos los demás (en emisiones de carbono más altas, muertes prematuras adicionales y mayores desembolsos de electricidad) serían mucho mayores. Energía sucia a un costo mayor: eso suena como un trato.

