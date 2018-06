Crece campaña para combatir cáncer de seno

La concesionaria automotriz Viva Chevrolet –integrante del corporativo Viva Auto Group, VAG– se unió a la campaña emprendida por la Fundación ‘Stand with Estela’, cuyo objetivo es ayudar económicamente a las mujeres que enfrentan cáncer de seno y carecen de dinero para enfrentar el tratamiento.“Este fondo es para mujeres que requieran pelucas, mallas de comprensión y otros gastos en materia de servicios públicos. Queremos tocar las vidas de estas mujeres que no tienen esos 200 o 400 dólares que cuestan estos artículos o atenderse”, dijo Estela Casas, fundadora de la organización que lleva su nombre y presentadora de noticias de la televisora KVIA Canal 7.1, en El Paso.Ante cerca de 300 empleados de la concesionaria automotriz y encabezada por su propietario Jimmy Dick, la periodista, quien fuera diagnosticada con cáncer bilateral, ofreció emotivas palabras de aliento para aquellas mujeres que padecen la enfermedad durante el arranque de la campaña organizada en la sucursal de Montana y Paisano.Considerada como una sobreviviente del padecimiento, la comunicadora de televisión, hizo un llamado a la comunidad para que juntas luchen contra la enfermedad y se unan a esta causa al participar con su donativo. El objetivo es recaudar 100 mil dólares para ayudar a estas mujeres de escasos recursos.Explicó que Viva Auto Group igualará cada dólar que sea donado por la comunidad y de entrada aportó un donativo de 10 mil dólares, mismos que serán puestos a disposición de personas que padecen la enfermedad.“Esta causa está muy apegada a mi corazón. A mi hija se le detectó cáncer, mi novia Estela tiene cáncer y siempre soné con luchar contra esta enfermedad”, dijo Jimmy Dick, propietario de Chevrolet Viva Auto Group, quien acompaño en la presentación a la periodista.Para dar difusión a la campaña decenas de vehículos de VAG lucen ahora con logotipos distintivos de la campaña invitando a la población a que participe. También fueron puestos los moños en color rosa en las fachadas de las sucursales.De acuerdo a estadísticas del sector salud 1 de cada 8 mujeres y uno de cada mil hombres son diagnosticados con cáncer de seno cada día en esta ciudad.El diagnostico representa no solo una tragedia para los pacientes sino para toda la familia que en su momento entra en ‘shock’ y no sabe qué hacer y no cuenta con una aseguranza ni mucho menos los recursos para tomar los tratamientos.En su mensaje a todas aquellas mujeres ‘guerreras’, como las llamó Estela Casas, las alentó a “que le echen ganas’ todos los días, a informarse y que estén conscientes de lo que pasa pero sobre todo que se eduquen ellas y sus familias para sobrevivir. Luchen conmigo”, dijo.La agencia Chevrolet de VAG tendrá módulos de apoyo en cada una de siete sucursales y ofrecerá placas alusivas al movimiento a un costo de 10 dólares, dijo Rogelio Álvarez, portavoz de la compañía.Nuestra empresa cuenta con poco más de dos mil empelados y todos están emocionados en participar en esta noble causa”, pero sobre todo conocer de esta enfermedad, cómo prevenirla y ayudar a nuestras comunidad.

