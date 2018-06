Documentan bloqueo a peticiones de asilo

Cada vez son más los testimonios que denuncian el bloqueo por parte de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a aspirantes de asilo político en Estados Unidos, a quienes se les impide en los puentes internacionales cruzar al país.El congresista Beto O’Rourke se ha dado a la tarea de documentar este tipo de incidentes que se han reportado en los puentes Paso del Norte e Ysleta en las últimas semanas.“He escuchado testimonios de personas que están buscando asilo político en nuestros cruces internacionales y no han podido hacer la petición porque hay agentes que se interponen e impiden que pisen suelo estadounidense”, dijo O’Rourke, representante de Texas en la Cámara.CBP ha justificado la presencia de oficiales a medio puente como un intento “proactivo” por agilizar el acceso legítimo al país. Activistas y abogados consideran que es una forma de frenar la búsqueda de asilo de los inmigrantes, principalmente centroamericanos.O’Rourke solicita que los afectados por esta política llamen a un número telefónico y pidan ayuda.“Bajo la ley estadounidense si uno llega a territorio norteamericano, ya sea nuestro lado del puente internacional que nos conecta con Ciudad Juárez, puede ser procesado bajo asilo político”, detalló en una audiencia pública el lunes.A su vez, señaló que buscará a las autoridades federales competentes para asegurarse que la política de recibir a los aspirantes de asilo sea aplicada.O’ Rourke dijo que las autoridades federales le mencionaron que existía un problema de capacidad y que estaban buscando la mejor manera para administrar el comercio legítimo, viajes comunales, casos de asilo y bloquear el ingreso de sustancias ilícitas.“Queremos apoyar a CBP en el complicado trabajo que realiza, pero este apoyo no significa que hagamos caso omiso a las protecciones fundamentales dentro de las leyes estadounidenses para aquellos que buscan asilo”, enfatizó.Dijo que impedir el cruce de los migrantes por los puentes fronterizos hará que busquen otros puntos de ingreso, más riesgosos.“Estamos involuntariamente o intencionalmente poniendo a estas familias en peligro, empujándolas hacia puntos de ingreso que no son legales y en donde podían ser procesados penalmente. Si esto pasa, estaríamos dándole la espalda a gente que está escapando de situaciones violentas”, añadió.La postura de O’Rourke –quien busca ahora ser senador por Texas–, coincide con la del activista Rubén García, director de Casa Anunciación, la cual da refugio a migrantes en El Paso.“Estamos al tanto de que están rechazando refugiados en la línea internacional. Eso es ilegal y es bien interesante que los oficiales de los puentes están justificándose tras la idea de que no tienen cupo”, comentó.

