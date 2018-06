Desestiman derecho de aborto para indocumentada

Washington— La Corte Suprema emitió ayer un fallo en el caso de una inmigrante adolescente embarazada que consiguió un aborto con el que anuló la decisión de una Corte menor a favor de la joven, pero rechaza la propuesta del Gobierno de que los abogados de la joven sean disciplinados.El fallo se refiere al caso individual de la adolescente y no cancela la demanda colectiva sobre la capacidad de los adolescentes inmigrantes bajo custodia del Gobierno para someterse a un aborto.Los jueces fallaron en una opinión no firmada que anular la decisión de una Corte inferior que favorecía a la adolescente, que ha estado bajo custodia del Gobierno después de su ingreso ilegal en el país, era lo apropiado porque el caso se volvió irrelevante después de que se consiguió la interrupción del embarazo.Los abogados del Gobierno federal se quejaron ante la Corte Suprema de que los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) no les avisaron que se practicaría el aborto a la adolescente antes de lo previsto. El Gobierno dijo que esa situación quitaba a sus abogados la oportunidad de solicitar a la Corte Suprema que bloqueara el procedimiento, al menos temporalmente.El Gobierno de Donald Trump dijo al tribunal que podrían necesitarse medidas disciplinarias contra los abogados de la adolescente.La ACLU dijo que sus abogados no hicieron nada malo.La Corte Suprema dijo que consideraba con ‘seriedad’ la aseveración del Gobierno pero que declinaba meterse en el intercambio de señalamientos entre las partes.“En procedimientos de emergencia que ameritan rapidez, como el que está en disputa aquí, es crucial que los abogados y tribunales por igual puedan confiar en las representaciones de los otros. Por otra parte, los abogados tienen obligaciones éticas con sus clientes y no toda crisis comunicacional constituye una falta de ética”, escribieron los magistrados en una opinión de cinco páginas, en la que agregaron que la Corte “no necesita profundizar en las disputas de hechos planteados por las partes” para anular la decisión que favorecía a la adolescente.La joven del caso ingresó en Estados Unidos de forma ilegal en septiembre cuando tenía 17 años, y fue llevada a un albergue de financiamiento federal en Texas destinado a menores que cruzan hacia el país sin sus padres.

