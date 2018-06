Exigen encontrar a niños perdidos

Luego de que se diera a conocer la noticia de que el Gobierno estadounidense perdiera el rastro de mil 475 niños inmigrantes, varios movimientos inconformes con agencias federales por su forma de operar, salieron a relucir en redes sociales.La separación de familias es una estrategia del Gobierno federal para impedir los cruces fronterizos ilegales, alegó en entrevista Rubén García, director de Casa Anunciación.“Definitivamente, el propio Jeff Sessions lo ha dicho, ‘aquellos que vengan y crucen la frontera ilegalmente y traigan a sus niños serán procesados y separados’, esto es una forma del Gobierno para evitar que la gente quiera cruzar la frontera”, explicó García.Y es que el presentar cargos criminales contra los inmigrantes, incluidos los padres que viajan con niños, es la forma más efectiva para el Gobierno de controlar los cruces ilegales.“Precisamente hace poco logramos sacar a una madre del Centro de Detención de ICE mediante fianza. Han pasado cuatro meses y aún no logramos que le devuelvan a su hijo”, dijo García.Añadió que al fincar cargos criminales a sus progenitores, los infantes se vuelven ‘niños sin compañía’ al ser separados de sus padres.Autoridades federales perdieron el rastro de casi mil 500 menores inmigrantes bajo su resguardo, por lo que desde la semana pasada, la indignación por el trato que reciben los menores detenidos por agentes de Inmigración en la frontera, ha logrado despertar un llamado a actuar a través de las redes sociales.Los hechos señalan que, en efecto, las autoridades estadounidenses perdieron la pista de los infantes.Steven Wagner, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), atestiguó que la instancia federal había perdido el rastro de mil 475 menores que habían cruzado solos –sin compañía de adultos– la frontera Estados Unidos-México y subsecuentemente fueron hospedados en Estados Unidos con adultos que fungen como avales.De acuerdo con García, existen dos posibilidades del paradero real de estos menores:La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) se encarga de ubicar a otros familiares de los niños que radican aquí en los Estados Unidos para entregarles al menor.Después de que HHS trata de volverlos a contactar, la familia entera ha cambiado de dirección o decidieron ocultarse en un intento de evitar la deportación.“Aquí lo que es necesario aclarar es realmente cómo se perdieron, si fue por ubicar a los niños con sus familiares o con otras personas”, dijo García.La otra vertiente, es que la ORR no da con ningún familiar de los menores en los Estados Unidos, entonces lo que hacen es que los ubican en un ‘foster care’, (cuidado temporal con padres adoptivos), agregó García.El Departamento de Seguridad Interna (DHS) notificó la semana pasada que alrededor del 85 por ciento de los patrocinadores que se quedan con la custodia de los menores sin compañía son sus padres o familiares cercanos.De acuerdo con el DHHS, los mil 475 menores ‘desaparecidos’ llegaron solos a la frontera Sur, donde se entregaron a las autoridades y se les clasificó como “niños sin compañía” (UAC).Asimismo autoridades reportan que el número de menores no acompañados que llegaron a la frontera disminuyó después de que Donald Trump asumió el cargo, pero han aumentado nuevamente.En el año fiscal 2017, el Departamento de Seguridad Nacional remitió a 40 mil 810 menores no acompañados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, (ORR).En marzo de este año, la ORR recibió 4 mil 204 menores no acompañados, en comparación con 755 en marzo del 2017.La dependencia cuenta con 100 refugios privados para alojar temporalmente a menores no acompañados. Estos refugios tienen la capacidad de albergar a más de 9 mil 800 menores no acompañados, de acuerdo con datos oficiales.En su más reciente informe, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), reporta que la cantidad de menores de edad que ingresaron al país sin la compañía de un adulto de forma ilegal, sufrió un incremento del 7 por ciento en lo que va de este año fiscal 2018 a comparación del 2017.El año fiscal anterior –que comprende del 1 de octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2017–, un total 1 mil 949 menores ingresaron por El Paso, Texas.Mientras que en el período transcurrido de este 2018, la cifra se ha superado con 2 mil 087 menores sin compañía internándose en el país.En dicha base de datos, la oficina regional de CBP El Paso, encabeza la lista como la frontera en donde más casos de menores sin compañía se han presentado en este último período, superando a Laredo, San Diego y Tucson.La agencia federal incluye el reporte con un total de 8 mil 428 unidades familiares que ingresaron al país por El Paso en lo que va de este año fiscal 2018.

