Se duplica demanda de electricidad

El Paso Electric informó que el crecimiento de la ciudad ha impactado directamente en la demanda de energía.De acuerdo con la compañía, la demanda energética sufrió un aumento del 1.6 por ciento, cifra que duplica el promedio nacional de 0.86 por ciento.“Seguimos creciendo, en comparación a otros lugares en donde esta cifra suele bajar, aquí en la región continuamos en expansión”, dijo Eddie Gutiérrez, vocero de EP Electric.Agregó que cada verano la media de consumo por hora es de 735 kilovatios, teniendo un gasto de 80 dólares mensuales en una vivienda promedio en El Paso.Aunque en este pasado mes de abril, los costos de energía bajaron entre 4 y 5 dólares por recibo mensual, la compañía no descarta un posible aumento de inversión en los próximos años.Gutiérrez explicó que en la actualidad, el costo de inversión es por 1.2 billones de dólares.A pesar de que no existe una solicitud de aumento en las tarifas, se prevé que para el 2023-2024, el costo pueda elevarse a 1.3 billones de dólares debido a la demanda energética.“Al momento, no hay una solicitud de incremento en la tarifa, pero no se descarta”, comentó.La mancha urbana se expande cada vez más hacia las orillas de la ciudad.Poblaciones como Socorro, Horizon, Canutillo y el Este Lejano, cuentan con grandes complejos de unidades habitacionales, comercios, centros recreativos y alumbrado público.La empresa eléctrica regional brinda servicios de generación, transmisión y distribución a aproximadamente 417 mil clientes en un área de 10 mil millas cuadradas del Valle del Río Grande al Oeste de Texas y el Sur de Nuevo México.Su territorio de servicio se extiende desde Hatch, Nuevo México hasta Van Horn, Texas, e incluye dos conexiones con Ciudad Juárez y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa nacional de México.Los principales clientes industriales de EP Electric incluyen la producción de acero, cobre y la refinación de petróleo, e instalaciones militares de los Estados Unidos, como la base de Fort Bliss en El Paso, y White Sands Missile Range y Holloman Air Force Base en Nuevo México.

