Asesina a mujer y huye sin dejar rastro

El Paso— Una mujer fue encontrada muerta con heridas de bala durante la mañana del domingo en el Oeste de la ciudad, informó el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).Los hechos ocurrieron en el 5453 de la calle Ridge, ubicación de los departamentos Corona del Valle, sitio adonde las unidades de emergencia arribaron después de que se reportaron disparos de arma de fuego.La frecuencia policiaca informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 6:50 de la mañana, en la zona donde se montó un cerco de seguridad para iniciar las investigaciones.El sargento Enrique Carrillo, vocero de EPPD, realizó una conferencia de prensa en el lugar e informó que un individuo aún no identificado, de unos 20 años de edad, era el principal sospechoso de haber perpetrado el asesinato, sin embargo, hasta el momento aunque se le sigue la pista no ha sido detenido.Elementos de la Unidad de la Escena del Crimen (CSU) y de Crímenes Contra Personas (CAP), pertenecientes a EPPD, se presentaron en el lugar para iniciar las indagatorias.Se dio a conocer que la víctima es una mujer de alrededor de 20 años, y que fue declarada muerta en la escena del crimen, aunque tampoco se dio a conocer su identidad.Los agentes investigadores estuvieron presentes en el lugar por varias horas, recabando evidencias y testimonios de los vecinos.Se confirmó que el sospechoso de cometer el asesinato huyó del lugar antes de que los primeros oficiales hicieran acto de presencia ante el reporte de disparos.No se pudo establecer si el sospechoso emprendió la huida a pie o en un vehículo, pero oficiales de la Unidad Canina, apoyados por un helicóptero del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) peinaron la zona tras su rastro.La circulación se cerró por horas en el acceso Sur de los departamentos Corona del Valle, zona cercana a donde se cometió el crimen y donde se encontró el cuerpo de la víctima.Al cierre de esta edición no se obtuvieron más datos, pero EPPD reiteró que la investigación estaba en curso.

