Por déficit, vende propiedades EPISD

La intención de venta de 16 propiedades dl Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), así como la supuesta opacidad en el déficit presupuestario de la institución, son temas cuestionados tanto por expertos en bienes raíces, como por integrantes de su propia mesa directiva.El pasado viernes el EPISD hizo público en su sitio web la venta un total de 16 propiedades entre las que se enlistan escuelas, complejos deportivos y terrenos.El anuncio se hizo poco después de que Trent Hatch, presidente de la directiva, informó que se espera una pérdida de hasta 30 millones de dólares en los próximo cinco años, por lo cual las medidas de cierres de planteles y venta de propiedades surge como una solución ante el problema.“Vender las propiedades que el Distrito Escolar compró con el dinero de nuestros impuestos no va a balancear el presupuesto”, opinó Juan Uribe, agente de bienes raíces, miembro del Consejo de Greater El Paso Association of Realtor, socio propietario del consejo del MLS Board of Realtors.Urbe apoyó su dicho incluso en principios básicos de la economía, al citar el error en el que a su entender EPISD está cometiendo en búsqueda de soluciones al déficit millonario.“Economía 101 nos dice que no debes vender tus activos para cubrir tu déficit”, dijo el desarrollador con más de 30 años de experiencia en el ramo inmobiliario y de bienes raíces.“[Ante un déficit] corrige tus gastos, es necesario decirle a todos sus contratistas que ajusten sus precios si quieren continuar haciendo negocios con usted, por que es necesario dejar de ver a los propietarios para arreglar la falta de habilidad de gestión”, sostuvo el experto.Tras largas discusión presupuestarias en el seno de EPISD se llegaron a manejar distintas cantidades que aquejan su estabilidad, ya que mientras Hatch sostuvo la semana pasada que existe un déficit de 7 millones de dólares, otras voces manifestaron que la cantidad en cuestión es realmente menor.“La semana pasada supe que el distrito estaba considerando cierres (de escuelas), así que insistí en que se hicieran público (el déficit)”, dijo por su parte Susie Byrd, representante del Distrito 3 del Consejo de EPISD.Byrd dijo en entrevista que el anuncio del pasado jueves, cuando Hatch dijo que el distrito tenía un déficit de $ 7 millones, es contradictorio.“Nos dijeron que tenemos un déficit presupuestario de 3 millones; esencialmente esta es la cantidad que ha estado sobre la mesa durante los últimos siete meses de discusiones presupuestarias, pero ayer (el jueves) el presidente de la junta indicó que había un déficit presupuestario de 7 millones lo cual no es exacto, ni objetivo y no lo que deberíamos utilizar para informar al público sobre la decisión”, afirmó Byrd.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.