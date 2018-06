Reduce 'muro' cruce de indocumentados

El Paso— A pesar de que a nivel nacional el número de migrantes que están intentando cruzar la frontera ilegalmente ha aumentado, estas cifras se redujeron en el Sector El Paso –que abarca el estado de Nuevo México–, particularmente en el área de Sunland Park.De acuerdo con Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza, el cruce de migrantes se disparó en un mil 200 por ciento entre los años fiscales 2012 y 2017 sólo en esa zona.Según Cordero, al ver estos números se decidió mover recursos a esta área, ya que históricamente no era tan común la internación de personas por Sunland Park.“Hace algunos años los grupos criminales estaban enfocados en el Sur de Texas, pero como designamos más elementos y tecnología para allá, ahora se movieron para Nuevo México. Es el juego del gato y el ratón”, explicó.El vocero señaló que esta redistribución de recursos ya ha surtido efecto. En todo el Sector El Paso, según cifras oficiales, el número de detenciones registradas del 1 de octubre de 2017 a mediados de mayo de este año se redujo.“A partir de que el año pasado se reforzó la reja, el muro o como quieran llamarlo, vimos una reducción de esos números”, dijo Cordero.Y es que las reportes proporcionados a El Diario de El Paso, hasta mediados de mayo del año fiscal en curso, sólo contabilizan 15 mil 271 detenciones a comparación de las 18 mil 835 que ocurrieron el pasado año fiscal.‘Nos sentimos seguros’Residentes de Sunland Park aseguraron que se sienten más seguros sabiendo que los agentes de la Patrulla Fronteriza están en el lugar.Los residentes comentaron que en ocasiones los migrantes que logran brincar la valla fronteriza se meten a sus patios para evitar ser detenidos.“En una ocasión se me metió un paisano (migrante) y cuando salí a tirar la basura me lo encontré metido en el bote”, dijo Juan Martínez.Martínez, quien tiene 16 años viviendo en la zona, comentó que jamás ha tenido un incidente con los agentes de la Patrulla Fronteriza.“(Los agentes) son siempre muy respetuosos, sólo están haciendo su trabajo y lo entendemos. Nos sentimos seguros con ellos”, resaltó.Aunque en los últimos meses se ha acusado a los agentes de usar su poder para meterse a las casas de manera arbitraria, los residentes de Sunland Park comentaron que a ellos nunca les ha pasado algo similar.“Hacen sus rondines pero jamás han abusado. Una vez entraron a mi patio pero antes de hacerlo me hablaron para pedirme permiso y sacaron a uno que se había brincado la malla”, dijo uno de los vecinos.Por su parte Tony, otro residente del área, se dijo agradecido con el actuar de los agentes, ya que sabe que lo hacen por cuidar a la ciudadanía.“Siempre andan dando sus vueltas, haciendo su chamba. Todos sabemos que lo hacen para cuidarnos y tenerlos aquí nos da más seguridad porque los que se brincan hacen de todo para esconderse”, señaló Tony.Esto haciendo referencia a que en ocasiones los migrantes le han causado daños a su ‘traila’ (casa móvil), cuando se meten debajo para tratar de ocultarse.Cordero enfatizó que protegen a la comunidad porque eso también es parte de su trabajo como agentes.“No sólo nos encargamos de resguardar la frontera, sino también de resguardar la paz y la tranquilidad de las personas que viven ahí. Es importante para nosotros que los que viven ahí estén tranquilos y puedan vivir sin miedo”, concluyó.

