Inician distritos escolares programa gratuito de comida

Los distritos escolares independientes de Socorro (SISD) e Ysleta (YISD) dieron a conocer que alumnos que asisten a las escuelas recibirán alimentos gratuitos a través del Programa de Comida durante el Verano.El Departamento de Servicios de Nutrición Infantil del Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD) ofrecerá las comidas a todos los niños menores de 18 años, del 4 al 29 de junio.El Programa de Comida durante el Verano proporcionará alimentos nutritivos sin ningún costo para todos los niños en las escuelas participantes. Para participar sólo tiene que acudir a esos lugares. No habrá ninguna cuota, tampoco se tendrá que presentar ninguna prueba de ingresos, ni se tendrán que registrar.La comida estará disponible en los campus participantes de las 11 a.m. a la 1 p.m., de lunes a viernes. También se ofrecerán desayunos de las 7:30 a las 8 a.m. sólo en los campus participantes.Para ver el menú de verano, visite por favor el sitio en la web del distrito, www.sisd.net o llame al teléfono 937-0450.Escuelas que participarán en el programa de comidas. Los sitios en donde se servirán desayunos estarán marcados con dos asteriscos **• Socorro High School**• Montwood High School**• Eastlake High School• El Dorado High School• Pebble Hills High School• Capt. Walter E. Clarke Middle**• Col. John O. Ensor Middle School• H.D. Hilley Elementary• Campestre Elementary• Vista del Sol Elementary• Benito Martinez Elementary• Jane A. Hambric School**• Ernesto Serna School**• Desert Wind School **• Chester E. Jordan Elementary• Mission Ridge ElementaryPor su parte, el Programa de Servicio de Alimentos para el Verano del 2018 del Distrito Escolar Independiente de Ysleta, YISD por sus siglas en inglés, ofrecerá desayunos y comidas gratuitas para niños de 1 a 18 años, de lunes a jueves durante las vacaciones de verano en algunos campus.La mayoría de los campus van a estar cerrados los viernes, en esos días, no se servirán alimentos en esas escuelas.Usualmente, el desayuno es servido de las 7:30 a.m. a las 8:30 a.m., y la comida de las 11 a.m. a las 12:30 p.m.Habrá excepciones, por favor, revise las fechas, lugares y horarios de comidas de los campus participantes que aparecen en esta lista:• Valle Verde Early College High School, el desayuno se servirá de las 8:15 a las 9:15 a.m. y la comida de las 12:15 p.m. a la 1:30 p.m.• North Loop ES, Del Valle ES, Eastwood HS, Eastwood MS, Eastwood Heights ES, Desert View MS, Pebble Hills ES, Vista Hills ES, Parkland MS, North Star ES, Parkland ES, Riverside HS, Riverside MS, Constance Hulbert ES, Rio Bravo MS, Capistrano ES, Ysleta Pre K, Plato, Tejas.• Bel Air HS, Del Valle HS, Parkland HS, Ysleta HS.• Young Women’s Leadership Academy, el desayuno se servirá de las 8:30 a las 9:30 a.m. y la comida de las 11:00 a.m. a las 12:30 p.m.Si desea más información, por favor contacte a Yolanda Chacón, secretaria de Verificación de Servicios de Nutrición Infantil de YISD al teléfono 915-434-0130 o a Alan Crawford, director de Servicios de Nutrición Infantil, al teléfono 915-434-0125.