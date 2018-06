El Paso— Una persona perdió la vida ante el paso de un ferrocarril en la zona del Valle Bajo de El Paso, informó el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Roseway y Pendale, alrededor de las 5 de la tarde del sábado, cuando el servicio de emergencia alertó que un peatón había sido impactado mortalmente por un ferrocarril.Elementos de la Unidad de Investigaciones Especiales de Tránsito (STI) se presentaron en el lugar, y constataron que una persona del sexo masculino había muerto en su intento de ganarle el paso al tren.Los investigadores pudieron confirmar que el individuo intentaba cruzar la vía férreas en el sentido de norte a sur, cuando fue arrollado por el convoy.En el lugar se estableció un cerco policiaco para facilitar la labor de los cuerpos de emergencia, sin embargo, la persona accidentada fue declarada muerta en el lugar.Hasta el cierre de esta edición no se había dado a conocer la identidad de la víctima.Racha fatídicaLa fatalidad del sábado es la primera causada por un ferrocarril en lo que va del mes de junio, pero durante mayo se registraron 3 incidentes de este tipo.De acuerdo con datos oficiales, durante el mes pasado 3 personas murieron ante el paso del ferrocarril, 2 de ellos peatones y 1 automovilista.El pasado 6 de mayo se registró el primer deceso cuando una persona aún no identificada fue arrollada por el tren en la intersección de la calle San Marcial y la avenida Rosa, en el área central.Posteriormente, el 29 se reportó el deceso de Alberto Cárdenas, de 28 años de edad, quien fue arrollado al caminar sobre las vías del tren en la cuadra 7900 de la avenida Alameda.La tercera fatalidad de este tipo se registró el pasado día 30 en la zona de Clint, Texas, cuando María Georgina Ruiz Martínez, de 52 años, murió al momento que su vehículo fue embestido por un tren de carga.En este incidente, tres tripulantes del vehículo arrollado pudieron alcanzar a salir al ver el inminente impacto del tren, menos la ahora occisa, quien murió en un hospital de la zona.Las autoridades afirman que la falta de precaución fue factor al no respetar el paso del ferrocarril, por lo que dichos incidentes pudieron ser evitados.

