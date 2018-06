En el marco de la celebración del Día del Orgullo cientos de personas participaron en el desfile denominado “El Paso Pride Parade” para instar a la tolerancia e igualdad de su agrupación en el décimo aniversario de la creación en la ciudad.Con vestimenta de los colores morado, amarillo, naranja, rojo, verde y rosa los participantes dieron colorido a la columna que partió del parque Houston, ubicado en Montana y Ange hasta la calle Mesa y desde ahí virar por la avenida Texas y terminar en Stanton y Missouri.“Estamos muy felices y orgullosos de participar en este desfile y ver que cada año se suma más gente”, dijo Manuel Silva al término del evento.Silva y sus compañeros, llegaron puntuales a la cita para ser parte de este desfile de orgullo que se realiza a nivel estatal y nacional.Personas originarias del interior del estado de Texas como las ciudades de Dallas, Houston, Austin, entre otras y del estado contiguo de Nuevo México se sumaron al contingente masivo.“Este es un día donde nos reunimos con gran felicidad y festejamos la equidad de género y el orgullo de pertenecer a esta organización”, dijo Anahí Morel, reina de Sun City Latina.Explicó que acuden a este evento como representantes de los iniciadores de esta lucha y que lograron instituir el Día del Orgullo. “Esto significa mucha felicidad para todos”.“Ahora se respeta a homosexuales, lesbianas y transexuales. Las familias acuden y celebran junto a sus seres queridos”, manifestó Monic Morel, una de las asistentes, quien dijo que ahora hay mayor aceptación tanto de la población de El Paso y Ciudad Juárez.Y es que el movimiento ha permitido una mente más abierta entre los diferentes grupos de la sociedad y hoy es común que la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo.De acuerdo a los asistentes cada año se suma más gente y organizaciones que se oponían lo aceptan con respeto.Durante la marcha decenas de contingentes de diversas organizaciones civiles y de gobierno se pronunciaron por el respeto y aceptación hacia la comunidad LGBT.Para ellos la noción básica del orgullo LGTB reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo o identidad sexo afectiva.“El término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración”, expreso Luis Jáquez, quien tiene 5 años de participación.Mientras ondeaba la bandera de los 6 colores distintivos, recalcó Luis, que la dignidad de las personas no debe verse afectada por su conducta u orientación sexual.Aunque la celebración oficial del Día del Orgullo es el 28 de junio, aquí en El Paso los festejos inician desde el primero del mes con una serie de actividades en distintos lugares.Dentro de los festejos que se celebran a nivel local como parte del ‘Pride Parade’ están ‘Hear Me Roar’ en el zoológico de El Paso; Noche de Orgullo con los Chihuahuas en Southwest University Park & Kick-Off Party en EPIC Bar & Nightclub; desfile ‘Hear Me Roar’ y PrideFest para concluir este domingo con Fiesta Wet ‘N Wild Splash.La celebración contribuye además al impulso económico de la ciudad con la llegada de cientos de personas de otras ciudades del país al abarrotar tanto restaurantes como habitaciones de hotel.“Estaremos a nuestra máximo afore durante estos tres días y estaremos ofreciendo alimentos a nuestros visitantes”, dijo uno de los encargados de uno de los seis bares de la zona.Esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectado por su conducta u orientación sexual. En este sentido, un concepto equivalente sería hablar de “dignidad LGTB”.“Todos somos una comunidad y compartimos la misma bandera por lo que debemos respetarnos uno al otro”, indico Aarón quien envió además un mensaje a quienes no se ha decidido a hacer público su orientación sexual. “Sean fuertes aunque cada quien sabrá cuando es el tiempo”.“No se puede sacar a nadie cuando no se está listo. Cuando se está listo se está y aquí estamos para ayudarlo”, dijo por su parte Anahí, participante del PrideFest, el cual se ha convertido en el festival más grande y exitoso en la región suroeste de Texas en los últimos años.

