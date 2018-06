Eran evitables muertes causadas por tren: EPPD

La muerte de tres personas que se vieron involucradas en accidentes con el tren durante el mes de mayo pudieron haberse evitado, de acuerdo con autoridades policiacas de la ciudad.Y es que el mes pasado dos peatones y una automovilista fallecieron tras ser impactados por los vagones.El primer incidente ocurrió el 6 de mayo, cuando una persona cuya identidad no ha sido revelada fue arrollada por el tren en la intersección de la calle San Marcial y la avenida Rosa, en el área central.Luego el 29 de mayo, Alberto Cárdenas, de 28 años, quien de acuerdo con el reporte del accidente caminaba por las vías en la cuadra 7900 de la avenida Alameda, también falleció tras ser arrollado por la locomotora.Tan solo un día después de la muerte de Cárdenas, una mujer de 52 años también murió luego de que su carro fuera embestido por la máquina, cuando por razones desconocidas éste se quedó varado en las vías.La víctima fue identificada como María Georgina Ruiz Martínez, quien murió en el hospital a consecuencia de sus heridas. Con la mujer viajaban tres personas más, quienes lograron salir del auto antes del impacto.Enrique Carrillo, vocero de la Policía de El Paso (EPPD), comentó que estas tres fatalidades se pudieron haber evitado si las personas hubieran hecho caso a los señalamientos ferroviarios.“La gente cree que le puede ganar al tren, ya sea caminando o en sus autos y no se imaginan en el peligro en que se ponen”, dijo Carrillo.Según información de Union Pacific Railroad, un tren viaja a aproximadamente 55 millas por hora y le toma poco mas de una milla frenar completamente.Carrillo señaló que los automovilistas y los peatones no saben a la velocidad que viaja el ferrocarril y creen que está lo suficientemente retirado como para poder pasar, sin pensar en cuestión de segundos pueden perder la vida.“Si (los caminantes) se caen, se quedan atorados o algo le pasa al auto el tren no va a frenar y por eso ocurren las tragedias”, reiteró.El vocero comentó que a muchas personas se les hace fácil no atender los señalamientos del y no se ponen a pensar que están ahí por una razón.“Como no se quiere esperar prefieren pasar rápido y se los brincan pero esos señalamientos los tienen por su seguridad”, comentó.Carrillo agregó que las personas que sean sorprendidas caminado sobre las vías del tren o automovilistas que no respeten los señalamientos pueden hacerse acreedores a una infracción, aunque el vocero no determinó el monto de la misma.De acuerdo con información de statista.com a nivel nacional los accidentes y fatalidades con el tren han ido a la alza.En 2016 se registraron un total de 11 mil 342 accidentes, mientras que el 2017 este numero subió a 11 mil 597.Pero los incidentes no fue lo único que incrementó, ya que las fatalidades en eventos relacionados con el ferrocarril también subieron.En 2016 se contabilizaron 757 muertes en accidentes con el tren y el año pasado se tuvo un total de 854 fatalidades.