El Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) anunció que nombrará su nuevo plantel consolidado de la zona Centro-Sur de El Paso en honor a Josefina V. ‘Josie’ Tinajero, profesora de educación bilingüe y administradora de muchos años de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).El Consejo Administrativo del EPISD tomó su decisión durante una reunión del 15 de mayo del 2018. La nueva escuela PreK-8 Dra. Josefina Villamil Tinajero reemplazará a la secundaria Henderson, ubicada en el 5505 de la Avenida Alva, y a la escuela primaria Clardy, ubicada en el 5508 de Delta Drive.Tinajero, quien asistió a ambas escuelas, es una educadora galardonada y experta de reconocimiento internacional en el campo de la educación bilingüe y equidad cultural. Sirvió como decana del Colegio de Educación de UTEP del 2004 a 2013 y fue decana activa desde el 2001. Originaria de Chihuahua, México, ‘Josie’ continúa sirviendo en la universidad como miembro del profesorado y administradora. Fue parte fundamental en la fundación y dirección del programa de reconocimiento nacional Madre-Hija/Padre-Hijo, que ha elevado las aspiraciones académicas y profesionales de los estudiantes hispanos de secundaria y de sus padres desde 1986.“Me sorprendió mucho esta noticia”, dijo Tinajero, quien estaba en su casa calificando los exámenes finales de una de sus clases cuando se dio a conocer la noticia. “No hay honor más grande como educadora que tener una escuela que porte tu nombre. Estoy muy agradecida con aquellos que me nominaron y por la decisión del consejo. Es todo un privilegio”.Tinajero dijo que había estado en contacto con los estudiantes de las escuelas, quienes le hicieron preguntas que iban desde ideas para los nuevos colores de la escuela, la mascota y el lema, hasta preguntas sobre su infancia, carrera profesional y servicio comunitario.Tinajero dijo que ha visto imágenes de la nueva escuela que será construida en la propiedad de la escuela Henderson y que se siente muy emocionada de cómo se verá. Se espera, tentativamente, que se coloque la primera piedra en noviembre de este año, y la construcción de la escuela deberá comenzar un mes después. Se le informó a Tinajero que el corte del listón deberá tener lugar en el otoño del 2021.“Siempre he estado enfocada en poder ofrecer las mejores oportunidades educativas posibles a los estudiantes de PK-20”, dijo Tinajero, quien comenzó su carrera en 1974 como maestra de primaria en el Distrito Escolar Independiente de Ysleta. “Haré todo lo que esté en mis manos para que esta nueva escuela sea la mejor”, afirma.Tinajero obtuvo sus grados de licenciatura y maestría en Educación Primaria y Supervisión y Administración, respectivamente, de UTEP y su doctorado en Currículum e Instrucción con una especialización en Educación Bilingüe de la Universidad de Texas A&M en Kingsville.La escuela Tinajero está entre los cinco planteles consolidados que el consejo del EPISD aprobó construir para reemplazar 10 de las escuelas más antiguas del distrito.Esta es la tercera ocasión que algo es honrado con el nombre de Tinajero. Una constructora nombró una calle en el Este de El Paso en su honor luego que Tinajero fuera introducida al Salón de la Fama de Mujeres de El Paso en 1994. Hace quince años, uno de sus editores y un grupo de sus estudiantes de UTEP establecieron un fondo de becas en su honor para estudiantes de la licenciatura en Educación Bilingüe. El fondo ha crecido a más de $120 mil.

