Se inconforman por cierres en EPISD

Después de que el Distrito Independiente Escolar de El Paso , (EPISD), anunciara la posibilidad de cerrar varias escuelas debido a baja inscripción estudiantil y desfases presupuestales, la inconformidad de la comunidad se hizo manifiesta.Beall Parents Commitee, conformado por padres y estudiantes del vecindario cercano a la primaria Beall informó que se estarán llevando a cabo preparativos para defender el posible cierre de la primaria, tras los recientes anuncios de EPISD.Integrantes del comité se reunieron a las afueras de la escuela para recabar firmas y alertar a los demás padres de familia.Mediante un comunicado, manifestaron que las escuelas como Beall, son las principales en la mira de los alegados cierres del Distrito.“Categorizan bajo los ‘criterios de cierre escolar’ a escuelas con gran número de niños de familias de bajos ingresos y bajo la ley federal, estas escuelas entran en el Título 1, deben protegerse y asignarse fondos para garantizar que los niños tienen la oportunidad de educación”, informaron.Susie Byd, integrante de la Mesa Directiva, compartió por medio de redes sociales que la cifra que el Distrito presentó ante los medios de comunicación el jueves en rueda de prensa, no concuerdan con los que se habían presentado con anterioridad a los funcionarios.“EPISD informó que se tiene una brecha presupuestaria de 7 millones de dólares. Eso no es exacto. En nuestra última reunión presupuestaria, nos dijeron que tenemos una brecha presupuestaria de 3 millones. También se informó que hemos hecho todo lo posible para reducir los costos. Eso tampoco es exacto. No se nos ha proporcionado suficiente información para siquiera comenzar a observar los recortes”, escribió.La decisión de EPISD se dará a conocer el próximo 21 de junio en la junta mensual de la Mesa Directiva.

