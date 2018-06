Washington— Los empleadores de Estados Unidos crearon 233 mil puestos de trabajo en mayo, lo que redujo la tasa de desempleo de 3.9% en abril a 3.8%, la más baja en 18 años.La paga por hora promedio es 2.7% más alta en comparación con un año antes, una tasa de crecimiento anual ligeramente más rápida en comparación con abril, informó ayer el Departamento de Trabajo. Sin embargo, el aumento a los sueldos es inferior a los otorgados típicamente cuando la tasa de desempleo se ha ubicado en este nivel bajo.Sin embargo, el informe muestra que el crecimiento económico que se tiene desde hace casi nueve años –el segundo más prolongado del que se tenga registro– continúa viento en popa. Al parecer, los empleadores no han mostrado preocupación frente a las disputas globales de comercio.Aproximadamente una hora antes de que las estadísticas sobre empleo fueran difundidas a las 8:30 de la mañana hora del este, el presidente Donald Trump había dejado entrever en Twitter que un informe sólido sobre creación de puestos de trabajo estaba por llegar. “Espero ver las cifras sobre empleo a las 8:30 de esta mañana”, dijo Trump en su tweet.De forma ordinaria, el presidente es enterado del informe mensual de empleo el día antes de que el documento sea difundido y tanto él como otros funcionarios no deben comentar de antemano sobre el contenido.El principal asesor económico del mandatario, Larry Kudlow, defendió el tweet de Trump en una entrevista con la CNBC en la que afirmó que Trump se atuvo a “la ley y la costumbre”.“No me parece que él haya insinuado nada incidentalmente”, afirmó Kudlow.El informe del viernes mostró que las contrataciones en Estados Unidos han beneficiado a un número más amplio de estadounidenses: La tasa de desempleo entre egresados de secundaria alcanzó 3.9%, el nivel más bajo en 17 años. La de los estadounidenses de origen afroamericano se ubicó en 5.9%, el nivel histórico más bajo.“La economía y el mercado de trabajo al parecer tienen todos los cilindros funcionando. Todos los sectores muestran fortaleza”, dijo Paul Ashworth, director economista en Estados Unidos de Capital Economics.Los inversionistas aplaudieron el informe. El promedio industrial Dow Jones ganó 219 puntos el viernes, 0.9%, en la jornada. Otros índices también tenían ganancias iniciales.La fortaleza de las cifras sobre empleo aumenta la posibilidad de que la Reserva Federal suba de nuevo este año las tasas de interés, al menos dos veces más y quizá hasta tres, después de la dispuesta en marzo a su tasa principal.

