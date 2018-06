Pese a amenazas, cruzan más indocumentados

Washington— El número de migrantes que están intentando cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos permaneció alto en el mes de mayo, de acuerdo a funcionarios de la administración y agentes de la Patrulla Fronteriza, lo cual es un indicio temprano de que las medidas de “cero tolerancia” que separan a los padres de sus hijos y el despliegue de la Guardia Nacional que llevó a cabo el presidente Donald Trump, no han tenido un efecto de disuasión inmediata.Se espera que en los próximos días, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) publique el total de arrestos que llevó a cabo, cuyo dato ha sido observado muy de cerca, y funcionarios de la administración Trump están augurando que habrá un nuevo exabrupto del presidente.El mandatario utilizó las estadísticas como un impulso para el éxito de sus políticas de línea dura en inmigración cuando los arrestos en la frontera se desplomaron a bajos históricos, meses después de haber asumido la presidencia durante el año pasado.Trump publicitó la reducción como un triunfo personal.Desde entonces, las tendencias de migración se han revertido. En marzo y nuevamente en abril, los arrestos en la frontera excedieron los 50 mil, siendo el total mensual más alto de la presidencia de Trump, lo cual ha provocado arranques de ira, según dijeron sus asesores.Trump arremetió contra la secretaria de DHS, Kirstjen Nielsen, durante una reunión de gabinete que se efectuó el 9 de mayo, increpándola durante casi 30 minutos sobre el aumento en los cruces ilegales, además de exigirle que “cerrara” la frontera.La administración Trump se está preparando para renovar su presión para construir un muro fronterizo con valor de 18 mil millones de dólares que también podría endurecer los procesos de asilo y reformar otras leyes que los funcionarios de Trump aseguran están alentando un comportamiento ilegal.Trump ha amenazado con cerrar el Gobierno en este otoño si los demócratas no le proporcionan los fondos.Sin embargo, ahora que se aproximan las elecciones de medio término y el presidente se está preparando para hacer campaña sobre las estrictas medidas en la frontera, al parecer Nielsen y otros funcionarios de Seguridad Interna no están cumpliendo esos estrictos objetivos de aplicación de la ley.Se espera que el total de arrestos en mayo sea tan alto como los dos meses anteriores, dijeron funcionarios de la administración y agentes de la Patrulla Fronteriza.Numerosos grupos de migrantes centroamericanos han sido tomados bajo custodia en el Valle del Río Grande en el Sur de Texas en las últimas semanas, de acuerdo a agentes de la Patrulla Fronteriza que hablaron de manera anónima debido a que no están autorizados para discutir sobre esos operativos.En mayo, durante un lapso de 24 horas, 434 migrantes fueron procesados en la estación de la Patrulla Fronteriza en McAllen, dijeron los agentes.“Los números han estado muy altos”, dijo un agente asignado al Valle del Río Grande, que es el corredor más concurrido del país en cuanto a la migración ilegal.“Hemos llegado al punto de que tenemos que traer autobuses para trasladar a esas personas o enviar cuatro o cinco camionetas van al mismo tiempo”.Otro agente comentó que muchos migrantes fueron aprehendidos en el Valle del Río Grande en mayo y que fue necesario desviarlos a otras secciones de la frontera para que fueran procesados.El Departamento de Justicia ha reasignado fiscales adicionales a la región fronteriza para incrementar el número de migrantes que está acusando de delitos federales, sin embargo, un agente fronterizo veterano dijo que “era demasiado pronto para decir” si las medidas más estrictas estaban impidiendo que los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala hicieran esa travesía.“Va a tomar más tiempo para que ese mensaje llegue a esos países”, dijo el agente.Este viernes, oficiales de Seguridad Interna no dijeron si las medidas más severas estaban logrando sus objetivos.Señalaron que el total de arrestos realizados en la frontera en el mes de mayo no estaban listos para ser publicados y tampoco confirmaron si las cifras habían sido enviadas a la Casa Blanca.“En conclusión, el Congreso necesita actuar y cerrar los huecos que sirven como un tremendo factor de impulso para la inmigración ilegal”, comentó Tyler Houlton, portavoz del Departamento de Seguridad Interna.“La administración Trump está restaurando el imperio de la ley al incrementar el procesamiento de personas que cruzan ilegalmente la frontera”.De acuerdo a uno de sus asesores, el presidente fue advertido en esta primavera de que era muy probable que los cruces fronterizos ilegales aumentaran. Trump dijo en ese momento que no estaba satisfecho con ese incremento y todo lo que necesitaba hacer era bloquearlo.Eso dio lugar a la decisión de desplegar a la Guardia Nacional.El número de cruces ilegales “va a ser cada vez más alto”, dijo el asesor. “Vamos a ver un aumento durante todo el verano”.A Trump no le han informado aún sobre el número de arrestos realizados en mayo, dijeron dos asesores.Un portavoz de la Casa Blanca no respondió un correo electrónico y llamada telefónica en la que se le solicitó que comentara al respecto.Al igual que en los últimos años, muchas de las personas que han sido tomadas bajo custodia en mayo son adolescentes o padres que viajaban con sus hijos; la administración ha provocado una condena generalizada por separar a las familias debido a su presión para que sea procesada cualquier persona que cruce ilegalmente.Más de 10 mil 800 niños migrantes estaban bajo custodia federal al 31 de mayo, de acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos, lo cual representa un incremento del 21 por ciento desde finales de abril.