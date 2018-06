A medio puente, desaniman para pedir asilo: abogado

Los operativos de agentes de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) a mitad de los puentes internacionales –primero el de Ysleta y ahora en el Paso del Norte, del Centro– han logrado su cometido de inhibir las peticiones de refugio en Estados Unidos, señaló un activista y experto en leyes.Carlos Spector, abogado de inmigración en El Paso, aseguró que cuenta con cuatro testimonios diferentes sobre esta nueva forma de operar de los agentes federales, en la que a las personas no les permitieron acercarse a las garitas para pedir protección bajo la figura del asilo político.“He recibido cuatro llamadas directas en donde las personas que pretendían acercarse para pedir asilo las devolvieron a mitad del puente, los oficiales se dedican a desanimar a las personas y evitando que pidan asilo”, comentó. (Sabrina Zuniga)Las acciones de CBP en el puente han sido denunciadas en redes sociales. Usuarios de los puentes internacionales manifiestan sentirse incómodos al ser alcanzados para presentar sus documentos a mitad del puente.Spector, quien también funge como director de ‘Mexicanos en Exilio’, comentó que esto retenes cuentan con la intención de afectar a tres diversas categorías de inmigrantes:Primero, los residentes permanentes. Las autoridades federales pretenden dar con aquellas personas que cuentan con residencia y se encuentran viviendo en el otro lado de la frontera.“Ellos [agentes aduanales] quieren dar con las personas que trabajan en El Paso y vive en Juárez, los mandan a inspección secundaria, los investigan y los presionan para que ‘abandonen’ su residencia”, expresó Spector.La segunda categoría es las personas acreedoras con visa laser. “Con el mismo fin, saber quiénes trabajan o viven en El Paso, con la finalidad de removerles su mica”, dijo.Aquellas personas que buscan pedir asilo –quienes son los que ellos de dirigen como ‘inadmisibles’– son la tercer categoría implicada, según el abogado.Detalló que como fronterizos, el ir y venir de una ciudad a otra es común. Los agentes se escudan alegando que este operativo cuenta con la finalidad de acelerar el proceso, pintando todo de forma positiva, cuando en realidad sabemos que cuando quieren cierran garitas y hacen esperar a las personas por horas.“Una vez más, este tipo de operaciones son parte de la narrativa política de la administración Trump, en donde imponer miedo y desmotivar a las personas es parte de su perfil”, señaló.Un video que circula por Facebook, muestra a los oficiales pedirle sus documentos de entrada legal a los Estados Unidos a los peatones que pasan por el puente Paso del Norte, que une a la avenida Juárez con El Paso Street.En uno de los comentarios, una usuaria comenta que esta operación ha estado sucediendo por días y lo único que las autoridades buscan, es promover el temor en los peatones.“Incluso les pregunté por qué necesitaban ver mis documentos si se los iba a mostrar en la garita, pero dijeron que era algo que tenían que hacer, y sé que no es cierto, ya que he estado cruzando por años y es una de las primeras veces que veo esto”, escribió.“Hace unos días, vi a uno de los agentes de CBP con un arma enorme, como un rifle. ¿Por qué la necesita? También vi cómo no permitían que la hija de una anciana la acompañara para obtener un permiso. Todo lo que le dijeron fue: ‘¿por qué olvidaste tu pasaporte?’ No creo que se trate de seguridad o de acelerar la entrada al país. Es una táctica para infundir miedo y un abuso de poder”, manifiesta.Por su parte, CBP continua argumentando que se está adoptando un enfoque proactivo con la intención de garantizarle a los viajeros que sí cuentan con documentos de entrada válidos, un mejor y más ágil procesamiento de identificación.“Dicho esto, CBP procesa a aquellas personas indocumentadas de la manera más expedita posible sin negar la misión general de la agencia ni poner en peligro la seguridad de las personas bajo nuestra custodia”, declara la dependencia a través de un comunicado.En el comentario hecho por la agencia federal se agrega que el número de individuos “inadmisibles” que CBP puede procesar varía según la complejidad del caso, recursos disponibles, necesidades médicas y de transporte, así como el espacio en centros de detención, volumen en puertos y acciones en curso.

