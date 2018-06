Unidos en una sola voz, diferentes actores de la comunidad fronteriza hicieron un llamado de protesta contra la política migratoria federal que ha ocasionado la separación de familias, en un acto que se llevó a cabo de forma simultánea en diferentes puntos del país.Activistas sociales, funcionarios y líderes religiosos se reunieron frente al edificio de la Corte federal de El Paso, para hacer un llamado a las autoridades y a la conciencia pública, con el fin de corregir el curso de acciones que calificaron como ilegales e inhumanas.“Estamos reunidos porque algo muy malo, algo muy equivocado está pasando ahora; es algo que no habíamos visto antes”, dijo Rubén García, director de Casa Anunciación, un refugio que brinda auxilio a personas que llegan a la frontera en busca de un mejor futuro.“Esta situación nos hace levantar la voz contra una política que es injusta, ilegal, inhumana y contra todo lo que nos une como nación”, dijo García, en el acto a donde acudieron diferentes representantes sociales preocupados por la actual situación que vive una gran crisis en la zona fronteriza.“Nos reunimos para llamar a la acción, porque no nos podemos quedar sin hacer nada contra estas políticas migratorias que usan la fuerza para separar a los niños de sus padres”, agregó el director de la Casa Anunciación, quien afirmó que el problema se percibe incluso desde los puentes internacionales, donde la presencia de agentes federales inhibe incluso las intenciones de personas que buscan pedir asilo en el país.Por su parte, el sacerdote Arturo Bañuelas, ferviente defensor de las causas sociales, tomó la palabra para subrayar las acciones que están ocurriendo en la frontera, elevando su llamado a las autoridades a corregir estas políticas migratorias.“A muchos de nosotros nos preocupan estas nuevas reglas que separan a los niños de sus papás cuando llegan a la frontera y que de nuevo criminaliza a los migrantes”, dijo el sacerdote católico.“Estas reglas dan de nuevo la impresión al país de que el problema son los migrantes, y de forma equivocada dan a entender que no hay que tratarlos con respecto y dignidad, especialmente al separar a los niños de sus padres, lo que no es humano”, sostuvo el padre Bañuelas.Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, hizo hincapié que el evento se realizó de forma simultánea en otras ciudad de Texas, y del país, sentando precedente a acciones legales futuras.“Este evento es de carácter nacional, y primero que nada es una denuncia pública de un política y una estrategia que está impulsando esta Administración específicamente, que causa la separación dramática de familias”, afirmó.“Éste es un mensaje a esta Administración para defender a la familia latina e inmigrante, ya que la política de redadas, de agresión, de persecución, está dejando miles de familias separadas, niños, ciudadanos, padres deportados, esposos separados que en conjunto está destruyendo el núcleo familiar latino”, recalcó García.Por su parte, el abogado Carlos Armendáriz fue certero al afirmar que los legisladores deben tomar cartas en el asunto ante esta crisis humanitaria.“Por una lado, necesitamos que los diputados sepan que hay gente que no está de acuerdo con lo que sucede, y también la gente debe saber lo que está ocurriendo y que debemos hacer algo”, sostuvo.“Necesitamos hacer algo porque la situación es muy grave, ya que no solamente se están separando a las familias, sino que a los niños se les está dando un trato inhumano, incluso se les encierra en jaulas”, sostuvo.

