Contempla EPISD cerrar escuelas

El Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) contempla la posibilidad de cerrar algunos planteles educativos en un intento por rescatar millones de dólares que ponen en riesgo su estabilidad financiera.Trent Hatch, presidente de la Mesa Directiva de EPISD, explicó que después de considerar diversas formas para balancear el presupuesto del ciclo escolar 2018-2019, se tuvo que llegar al punto de considerar el desaparecer escuelas.“Nos estamos enfrentando a un déficit financiero de 7 millones de dólares, debido a la disminución de inscripción estudiantil, que se suma a temas como envejecimiento en la población, bajos índices de natalidad, expansión urbana y poco desarrollo habitacional dentro de la zona del Distrito”, comentó.EPISD es la demarcación educativa más antigua del Condado, pero al estar ubicado en la zona Central, el crecimiento poblacional en los extremos de El Paso ha incrementado el número de estudiantes de distritos aledaños, como el de Socorro y Canutillo.El anuncio de los posibles cierres se hace precisamente un día antes del último día de clases del ciclo escolar 2017-2018. Aunque los líderes educativos precisaron que no se pretende crear ansiedad entre padres y alumnos, insistieron en que la fecha del jueves no es relevante.Desde el 2013, el Distrito de El Paso ha perdido 30 millones de dólares en subsidios debido a la baja inscripción estudiantil. De acuerdo con proyecciones, si se continúa operando de la misma forma, se perderían cerca de 60 millones de dólares en los próximos 10 años.La directiva no mencionó cuáles serían los posibles planteles que cerrarían sus puertas, en caso de que se cumpla esta propuesta. Sin embargo, dentro de los criterios a considerar, se seleccionarían aquellas escuelas que tengan una población estudiantil por debajo del 65 por ciento.“Esto es un cáncer que se ha venido tratando con curitas, cuando es tiempo de atacar el cáncer ya de una vez”, dijo Ross Moore, presidente de la Federación Americana de Maestros en El Paso.Moore enfatizó que este problema ha ido creciendo dentro del Distrito en los últimos años, y que en su opinión, esta decisión se debió haber tomado desde el 2010.Norma de la Rosa, presidenta de la Asociación de Maestros de EPISD, expresó que el Distrito ha realizado muchos recortes en servicios y gastos, pero ya se llegó a un punto donde se tienen que buscar este tipo de salidas.“Tenemos escuelas que cuentan con menos del 65 por ciento de estudiantes, sin embargo el costo de sostener esos edificios es de un millón de dólares al año”, dijo.Agregó que la garantía de EPISD es que ningún docente –dentro de la plantilla actual del Distrito– perdería su empleo.En cuanto a números, este próximo ciclo escolar EPISD prevé que el descenso de estudiantes en la matrícula sea de 1 mil 139 estudiantes, pero si sigue la tendencia, para el 2020, la pérdida anual de estudiantes subiría a 1 mil 458.EPISD actualmente opera 91 escuelas, a pesar de un declive significativo de alumnos. Después de las consolidaciones que se proyectan dentro del Bono 2016, el Distrito operará 81 planteles con una población de 58 mil estudiantes.En comparación, Socorro ISD alberga 46 mil estudiantes en la actualidad y cuenta con 49 campus. Mientras que Ysleta ISD tiene 41 mil estudiantes en 60 planteles.Los estudiantes registrados en EPISD han disminuido radicalmente. En el 2013, la inscripción llegó a 63 mil 541 estudiantes. Este 2017, la inscripción tocó apenas los 59 mil.El Distrito de El Paso declaró que se han tomado dos pasos para tratar de mitigar el gasto y poder aprovechar hasta el último centavo de sus subsidios.En el 2015, se aprobaron 9 millones de dólares para ser distribuidos en una ‘Elección de Rectificación de Impuestos’, el cual no compromete incrementos en los impuestos a los contribuyentes, empero, radica la forma de distribución de fondos.En el 2016, la aprobación del bono por 668 millones representa la modernización de escuelas, las cuales, no se incluirían en caso de que se aprobara el cierre de los planteles, de acuerdo con autoridades.Un total de 18 escuelas se consolidarán en los siguientes cuatro años.{DESCANSO}De ser aprobada dicha iniciativa, se prevé que escuelas primarias, secundarias e incluso high schools, sean consideradas para un cierre permanente.Los estudiantes serían colocados en el plantel educativo más cercano a su zona de residencia, por lo que circunstancias como zona, planteles a la redonda y unidades habitacionales, son parte de las consideraciones que las autoridades planean tomar.De la Rosa manifestó que en caso de que se apruebe el cierre de los planteles, se evitará a toda costa el abandono de los edificios. Pero, asimismo, se descartará por completo que se transfieran o se vendan a escuelas chárter.Hatch confirmó que están abiertos a trabajar conjuntamente con la Ciudad de El Paso, así como con dependencias gubernamentales.Enfatizó que los maestros seguirían a los estudiantes y que los demás empleados que gusten seguir con el Distrito, lo podrán hacer. “Cada año perdemos de 300 a 400 empleados, entre cocineros, mantenimiento, etc. Se van, encuentran otro trabajo, están en circulación, mientras aquellos que continúen, seguirán con su empleo”, comentó.Una decisión contundente será anunciada por la Mesa Directiva este próximo 21 de junio en la reunión mensual de los titulares educativos. Mientras tanto, EPISD dijo que se mantendrán en contacto con padres de familia que busquen más información al respecto.

