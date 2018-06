Crece apoyo de blancos hacia recortes a asistencia social

Washington— Los esta–dounidenses blancos cada vez critican más la red nacional de seguridad social, sugiere nuevo estudio, en parte debido a la ola al alza de resentimiento racial.En el estudio, realizado por investigadores de dos universidades californianas y publicado el miércoles en el boletín Fuerzas Sociales, se determina que a partir de 2008, entre los estadounidenses blancos ha crecido la oposición a los programas de asistencia social, aun cuando se controlen las posturas políticas y la posición socioeconómica.Los blancos estadounidenses tienen más posibilidades de estar a favor de los recortes asistenciales cuando creen que se ve amenazado su estatus y que las minorías son los principales beneficiarios de los programas de seguridad social, se señala en el estudio.Los hallazgos sugieren que los esfuerzos políticos por reducir los programas de asistencia social están más motivados por la ansiedad racial que por los principios conservadores, concluyen los autores.Lo anterior afecta asimismo a los estadounidenses blancos que conforman la mayor proporción de beneficiarios de Medicaid y timbres canjeables por comida. El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos han propuesto fuertes recortes en ambos programas.“Creo que nuestra investigación tiene mucha relevancia política”, dijo Rachel Wetts, candidata al doctorado en Sociología en la Universidad de California en Berkeley y la principal de los autores del estudio.Wetts y el otro autor, el sociólogo de la Universidad Stanford Robb Willer, realizaron tres experimentos por separado diseñados a medir las actitudes de los estadounidenses respecto a la raza y los programas de asistencia.Descubrieron que del 2008 al 2012, en particular, entre todos los estadounidenses aumentó la oposición a los programas de asistencia social —pero de manera mucho más drástica entre los blancos, quienes también empezaron a registrar niveles mayores en las escalas sobre resentimiento social durante dicho lapso.Sin embargo, estas tendencias no están necesariamente relacionadas. A fin de determinar si había un vínculo, Wetts y Willer diseñaron dos experimentos adicionales: uno en el cual pusieron un cuestionario en torno a la opinión de los encuestados sobre la asistencia social después de ver una gráfica relativa al cambio demográfico en Estados Unidos y otro en el que los encuestados contestaron un cuestionario similar después de ver información acerca del ingreso promedio de acuerdo con la raza y los datos demográficos de los beneficiarios de programas de asistencia social.Los estadounidenses blancos pidieron mayores recortes en la asistencia social tras ver las gráficas en donde se apreciaba que en menos de 50 años se convertirían en una minoría racial. También se opusieron más a los programas de asistencia social cuando se les dijo que las personas de piel más oscura son los mayores beneficiarios de dichos programas.Los resultados muestran que el impulso por reducir los programas de asistencia social no se debe a razones políticas, como bajar el gasto gubernamental o disminuir la burocracia, señaló Wetts.“Hallamos evidencia de que dichos cambios en las posturas respecto a los programas de asistencia social se dirigen específicamente a los programas que la gente cree benefician a las minorías en vez de a los blancos”, concluyó.

