Demandan a administración Trump por pregunta de ciudadanía

Austin— El Caucus Legislativo Mexicano-Americano y el Caucus Hispano del Senado de Texas están demandando a la administración Trump con la esperanza de bloquear la adición de una pregunta de ciudadanía a cada persona que vive en Estados Unidos, en el Censo que se realiza cada diez años.En una demanda presentada ayer en un tribunal federal con sede en Maryland, los grupos con sede en Texas alegan que la adición de la polémica pregunta es inconstitucional porque conducirá a un recuento desproporcionado de residentes latinos y asiáticos, así como los no-ciudadanos y sus familiares.Ese recuento insuficiente pondría en peligro miles de millones de dólares vinculados a los fondos de servicios sociales y privaría a esos individuos de igual representación en la Cámara de Representantes de EU y también impactaría durante el rediseño de los límites políticos que sigue a cada recuento de censos, alegan los demandantes.La demanda contra la Oficina del Censo de EU y el Departamento de Comercio de se produce aproximadamente dos meses después de que la Oficina anunciara que agregaría una pregunta sobre ciudadanía al cuestionario del censo de 2020. Desde entonces, los demógrafos, los funcionarios locales y los organizadores comunitarios han dado la voz de alarma sobre el papel que desempeñaría la pregunta en la reducción de las tasas de respuesta entre los inmigrantes de Texas y sus familias.Enorme tanto en tamaño como en población, Texas ha sido durante mucho tiempo un estado difícil de contar debido a los millones de texanos que caen en las categorías de personas que representan los mayores desafíos para el recuento: inmigrantes, estudiantes universitarios y niños menores de 5 años, por nombrar algunos.La querella se presentó en nombre de más de una docena de demandantes, incluidas varias organizaciones sin fines de lucro con sede en Texas que defienden a residentes latinos y grupos legislativos latinos de Arizona, Maryland y California, que dicen que buscan "preservar la integridad" del conteo del censo.La "inclusión de una cuestión de ciudadanía en el Censo decenal 2020 de la administración Trump es arbitraria y caprichosa, un abuso de discreción, y de otro modo no se aplica conforme con la ley", escribieron los demandantes en su presentación.Específicamente alegan que la inclusión de la cuestión de la ciudadanía viola la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución porque está "motivada por la animadversión racial" hacia los latinos, asiáticos, no-ciudadanos e inmigrantes. También argumentan que el tribunal debe actuar para evitar el recuento insuficiente que resultaría de la adición de la pregunta, lo que equivaldría a una violación de las cláusulas de enumeración y distribución.Al anunciar la adición de la cuestión de la ciudadanía en marzo, el Secretario de Comercio Wilbur Ross indicó que los datos relacionados con la ciudadanía eran necesarios para una "aplicación más efectiva" de la Ley federal de derechos electorales.Aquellos que trabajan para un recuento exacto dijeron que ya estaban trabajando desde atrás, incluso antes de que la administración Trump anunciara que agregaría la pregunta de ciudadanía al cuestionario. Dijeron que se preparaban para los desafíos prácticos (el desplazamiento por el huracán Harvey, el acceso a internet y menos fondos con los que tocar puertas) y políticos –especialmente la retórica antiinmigrante y el temor de que la gente teme responder a un cuestionario del gobierno– que haría que Texas fuera aún más difícil de contar.Un censo preciso es crítico para el estado. Se usa para determinar a cuántos representantes tiene derecho Texas para elegir al Congreso. Y la Legislatura de Texas y los gobiernos locales confían en los datos para volver a trazar los límites políticos correspondientes.El censo también sirve como una hoja de ruta para la distribución de miles de millones de dólares federales a las comunidades estatales y locales, incluidos los fondos para viviendas de bajos ingresos, asistencia médica y proyectos de transporte.A medida que se embarcan en los preparativos para el recuento de 2020, los funcionarios locales también han entrado en la lucha legal por la cuestión de la ciudadanía en los tribunales. A principios de este mes, tres condados fronterizos, El Paso, Hidalgo y Cameron, se unieron a una coalición de más de 30 estados, ciudades y condados que también demandó para bloquear la inclusión de la cuestión de la ciudadanía.Mientras tanto, el fiscal general republicano del estado, Ken Paxton, ha dejado claro que no tiene intención de combatir la pregunta del Censo. En un artículo de opinión publicado en marzo, Paxton calificó las preocupaciones sobre la cuestión de la ciudadanía como "alboroto partidista" que no está "motivado por los hechos".La Oficina del Censo todavía está esperando la aprobación del Congreso para el cuestionario 2020 que incluye la pregunta sobre la ciudadanía. La dependencia no ha preguntado a todos los hogares sobre su ciudadanía desde el censo de 1950, aunque si cuestiona sobre la ciudadanía como parte de las encuestas anuales que solo cubren una muestra de residentes de los Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.