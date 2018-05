El Paso— El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció ayer en Dallas un plan para mejorar la seguridad en las escuelas del estado tras el tiroteo en la Santa Fe High School hace casi dos semanas, en el que murieron ocho estudiantes, dos maestros sustitutos y quedó gravemente herido un policía.El proyecto, de 40 páginas y 40 estrategias, incluye mayor presencia de oficiales armados en los planteles y mayor escrutinio de la salud mental de los estudiantes, así como cambios legislativos.En El Paso personajes locales ligados a la educación y la política coincidieron en pronunciarse sobre las medidas propuestas por el mandatario y las calificaron como “insuficientes” ante la crisis de seguridad.“Estas medidas están fuera de lugar si no se ataca el principal problema, ya que hay muchas armas en nuestra comunidad”, comentó Susy Byrd, integrante de la directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD).El plan del mandatario estatal, titulado “School and Firearm Safety Action Plan”, intenta inhibir situaciones como la del tirador solitario de 17 años que usando armas de su padre mató a 10 y dejó al menos 13 heridos en la población rural aledaña a Houston.En el documento dado a conocer por Abbott se enlistan diferentes recomendaciones para tratar de erradicar el problema.“Apreciamos los intentos para que los alumnos puedan estar más protegidos, pero hasta que no se controle la existencia de tantas armas en nuestra comunidad no se va a acabar el problema de violencia tanto en las escuelas como en otras partes”, agregó Byrd, representante del Distrito 2 de EPISD.El senador estatal José Rodríguez, demócrata de El Paso, coincidió sobre las propuesta de Abbott en el sentido positivo de que buscan aliviar el problema, pero ahondó en cuestionar su efectividad.“El gobernador ha presentado algunas ideas dignas como un buen punto de partida, pero las escuelas van a necesitar más recursos de los que propuso para seguir con eficacia”, dijo el senador Rodríguez en entrevista con El Diario de El Paso.• Otorgar fondos para mejorar la seguridad en las escuelas• Reforzar presencia de guardias armados: ‘school marshalls’• Incrementar la colaboración entre oficiales en las escuelas con autoridades locales• Considerar armar a maestros• Mejorar el actual programa de salud mental de estudiantes

