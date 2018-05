Piden conservar 'estudios mexicoamericanos' como nombre a asignatura

Aunque el Texas State Board of Education, (Mesa Directiva de Educación del Estado de Texas) aprobó en abril la asignatura en Estudios Mexicoamericanos como materia optativa en las preparatorias del estado, ahora los líderes educativos quieren cambiar el nombre.La asignatura llevaría por nombre ‘Estudios étnicos: una visión general de los estadounidenses de ascendencia mexicana’, noticia que para la Asociación Nacional de Estudios de Chicanas y Chicanos (NACCS), no es de total agrado.En las seis urbes más pobladas de Texas, se llevó a cabo una protesta para continuar con el nombre de ‘estudios mexicoamericanos’ en dicha asignatura.Una de las sedes, fue la ciudad de El Paso. La manifestación fue encabezada por la NACCS, así como por profesores y activistas fronterizos. Se llevó a cabo en el 4001 Durazno, frente al Parque Lincoln, lugar emblemático de la cultura chicana en El Paso.“Los estudiantes de El Paso y del todo estado de Texas son en su mayoría mexicoamericano y están en su total derecho de conocer su historia y saber quiénes fueron esas personas que lucharon por sus derechos”, dijo Yolanda Leyva, historiadora, escritora chicana y presidenta del Departamento de Historia de la Universidad de Texas en El Paso.La asignatura será parte del plan de estudios electivos, el cual es tomado como opción, si los estudiantes de high school lo quieren tomar dentro de su tira de materias.Aunque varios funcionarios demócratas estuvieron en desacuerdo con el cambio de nombre, tuvieron que apoyarlo para que pudiera formar parte de las materias electivas.Por otro lado, los legisladores, en su mayoría conservadores, habían expresado que el nombre de ‘estudios mexicoamericanos’ es un nombre divisorio, que excluiría a aquellos que no se identifiquen con el tema.“Alegan que el nombre es divisivo, pero no lo creemos así, es la descripción de la cultura mexicoamericana que cada niño tiene el derecho de aprender”, expresó Leyva.Esta es la primera vez en Texas y en la historia de los Estados Unidos que un estadoaprueba un curso de estudios mexicoamericanos así como la primera vez en la historia de Texas que aprueban un curso de estudios étnicos de cualquier tipo.Esta acción fue ofensiva y es inaceptable y exigimos que se vote para cambiar el nombre del curso a su título original, ‘Estudios MéxicoAmericanos’, manifestó la NACCS en la protesta del miércoles en El Paso.Los estudiantes mexicoamericanos comprenden el 52 por ciento de los casi 5.4 millones de estudiantes en las escuelas de Texas desde el prekínder hasta el doceavo grado y se prevé que la cifra ascienda al 70 por ciento en el 2050, de acuerdo con NACCS.La decisión de las autoridades será tomada el próximo 12 de junio en la siguiente reunión de la Mesa Directiva de Educación del Estado de Texas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.