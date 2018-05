Washington— El intento del presidente Donald Trump de culpar a los demócratas de separar a las familias migrantes en la frontera ha renovado un escándalo político en torno a la inmigración, un asunto que ha resultado muy dificultoso para Trump durante su Presidencia y que amenaza con tornarse más controversial a manera que el mandatario impone más restricciones para frenar el flujo de la inmigración ilegal.En uno de varios tweets engañosos durante el fin de semana feriado, Trump presionó a los demócratas para cambiar una “horrible ley” que según el presidente obliga a que los menores sean separados de sus padres cuando entran al país de manera ilegal. Pero no existe ley alguna que específicamente obligue al Gobierno a tomar semejante acción, y también son las políticas de su propia administración las que han ocasionado la separación de las familias, una situación que según los grupos defensores y los demócratas dicen que se ha convertido en una crisis.En abril, más de 50 mil migrantes fueron aprehendidos o considerados “inadmisibles”, y funcionarios de la Administración han puesto muy en claro que los menores serán separados de sus padres cuando entren al país de manera ilegal y cuando sean detenidos. Se espera que el aumento en los cruces ilegales por la frontera continúe al mismo tiempo que la economía presente mejorías y un clima más cálido se haga presente.“No dejo de imaginar que alguien venga a quitarme a mis hijos. Mis hijos tienen dos y cuatro años, y esa es la edad de algunos de los niños que han sido separados de sus padres en la frontera”, dijo el representante Joaquín Castro, demócrata de Texas, quien está ayudando a organizar un mitin para hoy jueves en San Antonio para poner de relieve el problema. “Cuando muchas personas escuchan la historia, tienen una reacción similar. No se pueden imaginar por qué sería una práctica estándar del Gobierno”.La evasión de Trump ofrece una táctica muy familiar, según dicen los críticos de las políticas de su administración. Desde su punto de vista, los comentarios más recientes de Trump son estratégicamente similares a las tácticas que utilizó cuando anuló el programa de la era de Obama de Acción Deferida para Inmigrantes que Arribaron al País Durante su Infancia (DACA), y luego insistió en tomar medidas severas en un proyecto de ley para proteger de manera permanente a los ‘dreamers’.“Él utilizó a los chicos del DACA como un elemento útil para negociar, y no le funcionó”, dijo Kevin Appleby, director de política migratoria internacional del Centro de Estudios Migratorios, un comité de expertos no partidista. “Así que ahora está usando a familias vulnerables de Centroamérica para su agenda nativista, es una desfachatez”.La situación amenaza con darle un revés a uno de los más imponentes logros de Trump.El reciente repunte en las cifras ha dejado al presidente privadamente frustrado, y funcionarios de alto rango de la administración han buscado numerosas maneras para tomar medidas más estrictas a fin de reducir el incremento en la migración en la frontera.Por ejemplo, la Administración trabajó con un puñado de estados del sur del país a comienzos de este año para desplegar a las tropas de la Guardia Nacional en la frontera. El Departamento de Justicia ha enviado más abogados y jueces a la frontera, mientras que la Casa Blanca ha reforzado su ofensiva de relaciones públicas, organizando recientes eventos de mesa redonda tanto en Washington como en Long Island para enfatizar en la firme postura de Trump.Y quizás más agresiva aún, la Administración anunció este mes que el Departamento de Seguridad Nacional referirá a todos aquellos que crucen la frontera de manera ilegal a los fiscales del Departamento de Justicia, una acción denunciada por grupos a favor de los derechos de los inmigrantes, quienes dicen que los migrantes que llegan a la frontera deben ser tratados como personas que buscan asilo político.La política de “cero tolerancia” es casi seguro que significará que los padres de familia que arriben con sus hijos serán separados de éstos, debido a que los menores no pueden ser detenidos en cárceles para delincuentes. Esos niños serán entonces considerados como menores que viajan solos, quienes según la ley federal deben ser puestos bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos.Durante un par de entrevistas el 7 de mayo, el procurador general, Jeff Sessions enfatizó: “Si usted no quiere que su hijo sea separado, entonces no lo traiga a la frontera de manera ilegal. No es nuestra culpa que alguien haga eso”.“Mi decisión es que todo aquel que quebrante la ley será procesado”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en su testimonio ante al Senado a comienzos de este mes. “Si usted es un padre de familia, o una persona soltera, o si usted tiene una familia, si usted cruza la frontera evadiendo los puertos de entrada, nosotros lo referiremos para que sea procesado. Usted ha quebrantado la ley de Estados Unidos”.La nueva política parece estar teniendo efectos inmediatos. En una audiencia del Comité Judicial del Senado el miércoles, Richard Hudson, subjefe del programa de operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo a los legisladores que entre el 6 y el 19 de mayo, 638 adultos habían sido referidos para ser procesados en apego a la iniciativa de “cero tolerancia”.Dichos adultos trajeron con ellos a un total de 658 menores, según dijo Hudson. Un funcionario dijo el domingo que muchas de esas familias quizás ya habían sido reunidas si el padre de familia que fue detenido ya había sido liberado de la cárcel. Los funcionarios han estado trabajando en conjunto para reunir a los menores con sus padres, de acuerdo con el funcionario.La Administración también enfatizó que los migrantes que arriban evadiendo los puertos oficiales de entrada serán considerados como personas que han entrado al país de manera ilegal y subsiguientemente será referidos para ser procesados, y las familias que buscan asilo político en un puerto de entrada no serán separadas a menos que los oficiales sospechen que se trata de algún caso de tráfico de personas, según el funcionario.Pero Trump, cuya promesa de campaña se centró en un muro fronterizo que México pagaría, ha puesto muy en claro que no está satisfecho al no haber podido cumplir con estas promesas.“Presionemos a los demócratas para ponerle fin a la horrible ley que separa a los menores de sus padres una vez que ellos cruzan la frontera hacia Estados Unidos”, según Trump tuiteó el sábado. “Capturar y Liberar, Lotería de Visas y la Migración en Cadena también deben terminar y DEBEMOS continuar construyendo el ¡MURO! LOS DEMÓCRATAS PROTEGEN A LOS MATONES DE MS-13”.La Casa Blanca no respondió a una petición para dar un comentario ni ofreció mayor información en torno al tweet del presidente del sábado. Pero sí enlista una letanía de exigencias que Trump hizo en el Congreso, el cual es controlado por los republicanos. Éstas incluyen ponerle fin a una lotería de visas para personas que provienen de países con bajos niveles de migración hacia Estados Unidos, así como también restringir las leyes de inmigración familiar para que los ciudadanos estadounidenses ya no puedan apoyar a sus parientes, tales como padres o hermanos, o la llamada “migración en cadena”.