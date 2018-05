Exigen que se declare ilegal separar a familias migrantes

Abogados, activistas y organizaciones en pro de la comunidad inmigrante en El Paso presentaron su inconformidad en relación a las constantes separaciones de familias inmigrantes.Por medio de una conferencia, el Centro de Inmigración de la Frontera, conformado por líderes de organizaciones locales sin fines de lucro, expresaron que las actuales prácticas de la Administración de Donald Trump en contra de familias inmigrantes, son anticonstitucionales e ilegales, por lo que se busca establecer una demanda en contra.“Ésta es la peor situación que he visto en los 25 años que tengo ejerciendo”, dijo Lee Gelernt, quien es un abogado de ACLU en Nueva York. “Es horrible saber que un niño de 2 ó 3 años grita y suplica que por favor no lo separen de su madre”, advirtió.Para Linda Rivas, abogada de inmigración y directora del Centro de Defensoría Inmigrante Las Américas, las últimas noticias en donde se señala a miles de menores bajo la custodia de ICE como ‘perdidos’ o sin rastro, es parte de una campaña de distracción para las políticas de separación de familias.Declaró que a este tema se le unen las dos muertes de inmigrantes que sucedieron la semana pasada: el tiro mortal que impactó la cabeza de una joven de 20 años guatemalteca y el caso de una mujer transgénero que falleció en un hospital de Nuevo México por complicaciones de VIH.“Esto es simplemente una distracción por parte de la administración para endurecer aún más las políticas en contra de la comunidad inmigrante”, coincidió Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.“La solución de Trump es mantener a los niños encarcelados y pedir más subsidios al Congreso para ampliar los centros de detención. Estos niños no están perdidos sino que están limitados”, añadió.Carlos Spector, abogado de inmigración y titular de ‘Mexicanos en Exilio’, resaltó que durante el año pasado, de 357 personas que se acercaron a alguno de los puentes internacionales en la región de El Paso pidiendo asilo político, el cien por ciento de los casos fueron negados.“Es ilegal en el sentido en que está desanimando el asilo político”, dijo Spector refiriéndose a los retenes que Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP), ha instalado a mitad del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.“Esta semana he recibido llamadas de cuatro personas que fueron regresados en un intento por solicitar asilo político y siempre lo hacen por ‘las buenas’, desaniman a la gente, es el propósito del programa”, comentó el abogado.Rivas expresó que el Gobierno se ha lanzado al nivel más bajo, al momento de que ahora no sólo se dedican a aterrorizar familias, sino a bebés y niños que debido a las experiencias de separación, presentan traumas de por vida.“Yo, como mamá y como abogada, no puedo ni comprender que a un niño, física y literalmente, se le está jalando de su mamá, en este país es algo que no puedo creer, pero sé que es una realidad, de la que nunca pensamos llegar, y ahora aquí estamos”, expresó.De acuerdo con Gelernt, existe ya una demanda en pie que fue llenada desde San Diego, California, en contra de la separación familiar bajo los estatutos de ICE encabezados por la administración presidencial.El juicio se divide en dos temas centrales: detener la separación familiar de inmigrantes a nivel nacional y aquellos que han sido separados, que se reúnan con sus familiares de inmediato, dijo Gelernt.“La demanda se presentó en marzo de este año y esperamos una decisión a la brevedad. Esperamos que la Corte determine que las políticas de inmigración de Trump son anticonstitucionales e ilegales y queremos exigirles que paren esta situación de inmediato”, manifestó el abogado.

