Avanzan mujeres en política estatal

A nivel Texas, 2018 ha sido un año notorio en el avance de las mujeres en las boletas electorales.Tanto en los partidos Republicano como Demócrata hay más personas –17 en total–del sexo femenino que ganaron las elecciones primarias y que buscarán puestos estatales y federales en las elecciones generales de noviembre.Tales son los casos de las demócratas Verónica Escobar, quien contenderá por los demócratas por el escaño en el Distrito 16 de Texas que dejó vacante Beto O’Rourke, o la senadora estatal Sylvia García que contenderá por el Distrito 29.Ambas tienen altas posibilidades de ganar, al competir en distritos de filiación demócrata.“Los demócratas han nominado a dos mujeres en las carreras más reñidas para el Congreso este año y no es coincidencia o accidente”, dijo Jennifer Treat, directiva de Annie’s List, un grupo que apoya el avance político de las mujeres en el estado.El Texas Tribune señala que en el estado sólo el 44 por ciento de los puestos de elección popular son ocupados por mujeres, y que incluso si las 17 aspirantes ganaran, tendrían poca representación.“Las mujeres sí están buscando territorios más fuertes. Sin el éxito de Hillary, ahora nos encontramos con más candidatas a sillas importantes”, comentó Irasema Coronado, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).Destaca la participación de Lupe Valdez, ex sheriff de Dallas y abanderada de los demócratas a la gubernatura, enfrentando a Greg Abbott en una elección compleja, donde el mandatario aventaja en recursos y posicionamiento.A nivel nacional, después de que Donald Trump tomó el cargo en la Casa Blanca, se presentó una creciente tendencia de mujeres en busca de cargos políticos, dijo Coronado.El 43 por ciento de los nominados demócratas para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos son mujeres, mismas que ocupan un tercio del número total de puestos, de acuerdo con datos oficiales.En Texas, siendo uno de los estados conservadores del país, es parte de las estadísticas que se contó anteriormente con una mujer como gobernadora.Ann Richards, gobernó de 1991 a 1995 en Texas. Siendo la última mujer y la última demócrata en sustentar este puesto.Ahora el panorama no es tan diferente. En la candidatura por la gubernatura del estado, Lupe Valdez es definida por varios adjetivos: demócrata, inmigrante, parte de la comunidad LGBTQ y mujer.“Aunque Abbott lleva aproximadamente 40 millones de dólares en donaciones y Valdez no llega tal vez ni al millón, esperemos que esta sea una campaña enfocada realmente en los problemas del estado y no en temas personales”, dijo Coronado.En su contienda, Valdez ha manifestado su apoyo total a las minorías, que, de acuerdo con Coronado, ya no son tan mínimas, pues representan un fuerte voto cada período de elección.“El voto como el de la comunidad LGBTQ cuenta ya con un peso y ahora empieza esta fase en donde es esencial ganarse votos de comunidades que aunque se clasifican como minorías, cuentan con una importancia”, dijo.Al igual, llega a la contienda Gina Ortiz Jones, candidata al Congreso del Estado de Texas por el Distrito 23, en contra de Will Hurd, quien busca su reelección.Ortiz Jones cuenta con un perfil similar al de Valdez. Hija de una inmigrante filipina, la candidata cuenta con un amplio perfil académico, sirvió en la guerra de Irak y es militante demócrata.Creció en Texas y su madre, Victorina Ortiz, trabajó con salario mínimo en los Estados Unidos a pesar de tener títulos de posgrado de su país natal. Su madre luego se convirtió en maestra y vivieron en Laredo y en San Antonio.Ortiz Jones obtuvo una beca ROTC de la Fuerza Aérea por cuatro años, permitiéndole inscribirse en la Universidad de Boston, donde en cuatro años obtuvo una licenciatura y una maestría en Economía, así como una licenciatura en Estudios del Este de Asia.Sirvió bajo la política de ‘no preguntar, no decir’ del Ejército lidiando con la amenaza diaria de perder su beca si su orientación sexual se hacía pública.Otra de las locales con fuerza en el poder es Verónica Escobar, estadounidense de tercera generación y originaria de El Paso. La demócrata arrasó la contienda electoral después de ganar la mayoría de los votos en la elección primaria con el 61 por ciento a su favor.Escobar sirvió dos administraciones como juez del Condado de El Paso, y anteriormente como Comisionada del Condado para el Precinto 2.Las mujeres se postulan para un cargo en mayor número que nunca antes, en particular para puestos en el Congreso.Incluyendo titulares y candidatas más de 500 mujeres se postulan para asientos en la Cámara y para el Senado de los Estados Unidos.En la actualidad, sólo alrededor del 20 por ciento de todos los miembros del Congreso son mujeres.Los números oficiales muestran que 22 de los 100 senadores estadounidenses y que 84 de los 435 miembros de la Cámara de los Estados Unidos son féminas.De acuerdo con analistas políticos, el hecho de que una mujer se postule y gane un cargo influye de forma importante en el país, ya que las mujeres tienen más dificultades para ganar la reelección que los hombres, y como resultado trabajan más duro en el cargo para servir a sus electores.Esto coincide con las marchas nacionales de mujeres celebradas a principios de año y el ‘Movimiento Me Too’.