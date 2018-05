En una maratónica sesión, el Cabildo de El Paso aprobó la creación de una zona de inversión especial (TIRZ) en una zona en las faldas de las montañas Franklin, cercana a un parque estatal.El propósito de las exenciones fiscales –aprobadas con 5 votos a favor y 3 en contra– es el fomentar el desarrollo en la ladera Noroeste de la montaña, en donde se encuentra el Sendero del Perro Perdido (Lost Dog Trail) utilizado por excursionistas y ciclistas.El plan de desarrollo permitiría la creación de 9 mil 455 casas y espacio comercial de 829 mil 400 pies cuadrado en mil acres.El esquema de TIRZ permitirá a los desarrolladores invertir en el proyecto el producto de los impuestos recaudados en la zona.La discusión previa a la aprobación duró cinco horas y con la participación de alrededor de 50 personas, de los cuales más de 30 expresaron su opinión ante el cabildo. Residentes, ciclistas, corredores y académicos hablaron sobre la importancia de estos recursos naturales y lo dañino que sería colocar zonas residenciales y comercios.A pesar de esta presentación de apoyo por mantener estos espacios, cinco de los ocho concejales –Cassandra Hernández Brown, Sam Morgan, Michiel Noe, Claudia Ordaz y Henry Rivera– votaron a favor de la creación de las ‘Zonas de Incremento de Impuestos de Inversión’ (TIRZ) número 10 y 12 en la zona noroeste.“Claro que estoy decepcionado de la decisión pero lo que haremos en este punto en adelante es iniciar una petición para llevar este tema a los votantes para bloquear la venta de esta tierra a quien sea”, dijo Richard Bonart, proponente de la preservación de los senderos que conectan al Parque Estatal de las Montañas de Franklin.Bonart y su esposa Sherry Bonart mostraron ante el cabildo una serie de presentaciones que indicaban que estas inversiones rindieran poco fruto a largo plazo, a comparación del uso que actualmente rinde para la comunidad.Otros manifestantes en contra de este tipo de urbanización afirmaron que estas inversiones benefician principalmente a las compañías desarrolladoras y no a los contribuyentes.Entre los proyectos contemplados en el TIRZ 10 se encuentra una construcción multimillonaria de 3 mil 874 acres bajo la compañía Hunt de casi dos mil viviendas llamado ‘Cimarron’, ubicado en el perímetro del Loop 375, I-10 y Helen of Troy.La obra también busca incorporar más de 80 acres para colocar espacios mixtos de oficinas y comercios.Mientras que en el TIRZ 12, una área de 1007 acres ubicado a lado del número 10, se anticipa otra construcción de uso mixto en donde quieren incorporar aproximadamente 9,455 unidades de vivienda y 19 acres de espacio comercial. Hasta la fecha el ayuntamiento asegura que no hay una compañía especifica para esta encabezar esta construcción.Jessica Herrera, directora del Departamento de Desarrollo Económico de El Paso, considera que estas zonas conllevan a un impulso económico para la ciudad y que a largo plazo no afectarán de manera negativa a los espacios naturales, sino que invertirá en ellos.“Cuando la zona 12 se vaya a desarrollar nosotros vamos a poder usar el incremento de los impuestos cobrados para poder ayudar que el desarrollador tenga dinero para colocar la infraestructura necesaria”, explicó.Según Herrera los TIRZ y los proyectos que resulten tendrán un impacto económico en toda la ciudad, debido a que habrá más entidades a las cuales se les cobraría impuestos y a su vez eso beneficiaría a la ciudad, el distrito escolar de Canutillo, UMC, el Condado de El Paso y EPCC.Un tercer TIRZ fue aprobado sin complicaciones o controversias, la zona número 11 abarca 50 acres dentro del sitio del Estadio Cohen y seguirá el mismo proceso de inversión para llevar acabo el plan de re-imaginación del sitio y convertirlo en un local con negocios, espacios abiertos y viviendas.Peter Svarzbein, representante para el Distrito 1, fue uno de tres concejales que se opusieron a estas obras ya que alterarían el paisaje natural al pie de las montañas Franklin. En particular el sendero de ‘Lost Dog’, el cual será alterado debido a la decisión aprobaba por un voto mayoritario del cabildo.“La gente que habló el día de hoy contaban con muchos puntos validos, senderos como el de Lost Dog es lo que hace de nuestra ciudad única, es una atracción que agrada a gente de todos lados del país y el mundo para conocer nuestra porción del desierto de Chihuahua”, detalló.Para Svarzbein, quien representa a los residentes que acudieron a la reunión municipal, considera que si hay espacio para llevar a cabo estas obras urbanas, pero no a expensas de sitios naturales y turísticos como lo son estos senderos.

