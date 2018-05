El Paso— A nivel Texas, 2018 ha sido un año notorio en el avance de las mujeres en las boletas electorales.Tanto en los partidos Republicano como Demócrata hay más personas –17 en total–del sexo femenino que ganaron las elecciones primarias y que buscarán puestos estatales y federales en las elecciones generales de noviembre.Tales son los casos de las demócratas Verónica Escobar, quien contenderá por los demócratas por el escaño en el Distrito 16 de Texas que dejó vacante Beto O’Rourke, o la senadora estatal Sylvia García que contenderá por el Distrito 29.Ambas tienen altas posibilidades de ganar, al competir en distritos de filiación demócrata.“Los demócratas han nominado a dos mujeres en las carreras más reñidas para el Congreso este año y no es coincidencia o accidente”, dijo Jennifer Treat, directiva de Annie’s List, un grupo que apoya el avance político de las mujeres en el estado.El Texas Tribune señala que en el estado sólo el 44 por ciento de los puestos de elección popular son ocupados por mujeres, y que incluso si las 17 aspirantes ganaran, tendrían poca representación.“Las mujeres sí están buscando territorios más fuertes. Sin el éxito de Hillary, ahora nos encontramos con más candidatas a sillas importantes”, comentó Irasema Coronado, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).Destaca la participación de Lupe Valdez, ex sheriff de Dallas y abanderada de los demócratas a la gubernatura, enfrentando a Greg Abbott en una elección compleja, donde el mandatario aventaja en recursos y posicionamiento.A nivel nacional, después de que Donald Trump tomó el cargo en la Casa Blanca, se presentó una creciente tendencia de mujeres en busca de cargos políticos, dijo Coronado.El 43 por ciento de los nominados demócratas para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos son mujeres, mismas que ocupan un tercio del número total de puestos, de acuerdo con datos oficiales.En Texas, siendo uno de los estados conservadores del país, es parte de las estadísticas que se contó anteriormente con una mujer como gobernadora.Ann Richards, gobernó de 1991 a 1995 en Texas. Siendo la última mujer y la última demócrata en sustentar este puesto.Ahora el panorama no es tan diferente. En la candidatura por la gubernatura del estado, Lupe Valdez es definida por varios adjetivos: demócrata, inmigrante, parte de la comunidad LGBTQ y mujer.

