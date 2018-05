Se le 'pierden' a EU mil 475 menores

Reportes de que las autoridades federales perdieron el rastro de casi mil 500 menores inmigrantes bajo su resguardo. Fuertes críticas por separar en la frontera a los menores de sus padres migrantes. Propuestas de mítines. Durante la última semana, la indignación por el trato que reciben los menores detenidos por agentes federales en la frontera surponiente ha alcanzado un nivel frenético, explotando en una oleada de tuits y llamados a actuar a través de los hashtags #WhereAreTheChildren y #MissingChildren.Los hechos señalan que, en efecto, el Gobierno de EU perdió la pista de los infantes.El mes pasado, durante audiencia ante un comité del Senado, Steven Wagner, funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) atestiguó que la instancia federal había perdido el rastro de mil 475 menores que habían cruzado solos –sin compañía de adultos– la frontera Estados Unidos-México y subsecuentemente fueron hospedados en Estados Unidos con avales adultos. Como informó la Associated Press, dicha cifra se basó en el registro de más de siete mil menores.De octubre a diciembre de 2017, HHS se comunicó con 7 mil 635 menores que había puesto bajo el cuidado de tutores y encontró que 6 mil 35 todavía vivían con ellos, 28 huyeron, cinco fueron deportados y 52 vivían con tras personas. El resto estaban perdidos, dijo Steve Wagner.Funcionarios de la dependencia han argumentado no ser su responsabilidad legal encontrar a los menores una vez que dejan de estar bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados, dependiente de la Dirección para Menores y Familias adscrita a HHS. Y algunos han señalado que en ocasiones los avales adultos son familiares ya radicados en Estados Unidos que tal no estén respondiendo intencionalmente las llamadas de HHS.Sin embargo, ninguno de esos argumentos ha logrado acallar mucho la indignación por el testimonio de Wagner, quien supervisa la Dirección para Menores y Familias.El senador republicano por Ohio, Rob Portman, director del subcomité del Senado, en repetidas ocasiones ha alegado ser cuestión de humanidad, no sólo de responsabilidad legal, mencionando un caso en el cual agentes federales turnaron ocho menores inmigrantes a traficantes de personas.“Estos chicos, más allá de su estatus migratorio, merecen se tratados apropiadadamente, no ser víctimas de tráfico o abuso”, dijo Portman en el subcomite. “Esto es sobre rendición de cuentas”.Portman reiteró su postura en el programa televisivo “Frontline” de PBS, en un especial emitido el 24 de abril –titulado “Traficado en Estados Unidos”–, que trata sobre ocho menores que fueron obligados a trabajar en una granja avícola de Ohio.“Teníamos a estos muchachos. Están aquí, viven en nuestro territorio”, le dijo a PBS. “Y para nosotros saber, asumir que alguien más se va a hacer cargo de ellos y tirarlos a los lobos, que es lo que HHS hacía, es totalmente mal. No me importa que sea la política migratoria: está mal”.Por escrito, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) le notificó al Washington Post que alrededor del 85 por ciento de los patrocinadores que se quedan con la custodia de los menores sin compañía son sus padres o familiares cercanos.De acuerdo con un sondeo de HHS, los mil 475 menores “desaparecidos” llegaron solos a la frontera sur, donde se entregaron a las autoridades y se les clasificó como “niños extranjeros sin compañía” (UAC)Desde el año pasado se debatieron las propuestas para tomar severas medidas contra las familias migrantes que cruzan la frontera. El 7 de mayo, el procurador general Jeff Sessions anunció que se empezaría a procesar a todos los que cruzaran ilegalmente la frontera suroeste. El resultado es que se separa de sus padres a los menores al fincarse cargos contra los adultos, aunque hayan pedido asilo o se hayan entregado en los puntos de cruce.La historia cobró nueva fuerza esta semana, cuando miles de personas manifestaron vía internet su indignación tanto por las separaciones de las familias como por las cifras de HHS del año pasado.Trump también trató de capitalizarlo para buscar apoyo para su plan de muro fronteriz.Usó a los ‘dreamers’ como una moneda de cambio y no le funcionó”, dijo Kevin Appleby, director del Centro de Estudios Migratorios, un grupo de análisis apartidista. “Ahora usa a las familias centroamericanas vulnerables para a su agenda nativista. No tiene vergüenza”.