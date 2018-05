Buscan embellecer su barrio los residentes de Duranguito

A un año y siete meses de que el Ayuntamiento de El Paso anunciara el sitio en donde planeaban la construcción de una arena multiusos, la comunidad de Duranguito se ha mantenido firme y ha sobresalido ante la amenaza de ser borrada.Tiempo ha transcurrido desde que cinco edificios, ubicados en la calle Chihuahua, fueron agredidos por maquinaria pesada. Por cuestiones legales, estos inmuebles fueron dejados bajo un estado de desamparo, provocando una aspecto deterioro.Con el objetivo de combatir esta percepción, los residentes del barrio con carácter histórico y los miembros en solidaridad de la preservación de Duranguito, han estado desempeñando una campaña de embellecimiento comunitario.“En este momento existe un renacimiento en muchos niveles, ya que después de tantas luchas que hemos tenido tuvimos que reenfocarnos. Desde octubre de 2016, la comunidad nos dijo dos cosas, primero que no nos tumben y luego que nos arreglen”, dijo David Romo, historiador y miembro del grupo Paso del Sur.Explicó que durante este tiempo, grupos como Paso del Sur han combatido en contra de los planes de desplazamiento y la destrucción de estos edificios que ameritan ser preservados.“Esto tomó todo nuestro esfuerzo, pero ahora, gracias a lo que está pasando hay tiempo de no sólo reaccionar sino ser proactivos”, detalló. El movimiento por proteger Duranguito se expande más allá de los aspectos legales y se enfoca también en revitalizar las residencias y espacios abiertos.La visión alternativa de los proponentes de Duranguito refuta la propuesta presentada en el estudio Glasbeach, un reporte controversial pagado por el Ayuntamiento de El Paso que caracterizaba la región como una zona anticuada.“Sabemos que no queremos una ciudad tipo Glasbeach, que para ellos, los viejos y los pobres son obstáculos para el progreso, no queremos una ciudad que quiere borrar su pasado, al contrario lo queremos incorporar en nuestra visión”, añadió Romo.El proceso de embellecimiento ha sido un proyecto comunitario, consistiendo en muchas personas trabajando arduamente para limpiar basura, cortas hierbas, colocar decoraciones y alumbrado. Un esfuerzo que ha cambiado considerablemente la percepción del vecindario.Colectivamente, los residentes y miembros de Paso del Sur han logrado lo que la Ciudad no ha podido hacer dentro de esta zona por más de un año, generar un desarrollo y estimular una inversión comunitaria.Este movimiento no dependió de la monstruosa cantidad de 180 millones de dólares, dependió de que a la gente le importara su comunidad, sintiera orgullo de su residencia y por supuesto requirió de bastante trabajo y sudor para que las cosas se vieran mejor.

