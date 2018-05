Demandan justicia por asesinato de veterano

Tras poco más de dos meses que se confirmara que José Márgaro González fue asesinado en Ciudad Juárez, sus seres queridos lo recuerdan en Memorial Day y exigen justicia por su muerte.González de 70 años peleó en la guerra de Vietnam y fue condecorado con las medallas Corazón Purpura y Estrella de Bronce por su servicio.Gilberto Mares, amigo de la víctima, mencionó que es triste ver la forma en que González falleció en la vecina ciudad, ya que la autopsia reveló que murió de un traumatismo profundo en el cuello.“(González) estuvo en varios combates y salió bien librado, pero fue a Juárez y ahí perdió la batalla porque lo asesinaron”, comentó.González fue reportado como desaparecido en El Paso el 4 de marzo, luego de que sus familiares no volvieran a saber de él tras su visita a Ciudad Juárez un día antes.El cuerpo del veterano fue encontrado días después al interior de una vivienda ubicada en la calle Anáhuac de la colonia Partido Romero.La identidad del hombre fue corroborada luego que en el Servicio Médico Forense (Semefo) se le practicaran a González una serie de estudios genéticos, debido a que el cuerpo estaba en mal estado.Mares indicó que no se han visto avances en las investigaciones y asegura que las autoridades en México sólo aparentan que están trabajando en el caso.“Sólo dicen que sí tienen pistas pero no hacen nada, dicen que mañana y que mañana (aprehenderán a los responsables), pero ese mañana nunca llega”, afirma.Agregó que espera que la Fiscalía en realidad comience a investigar y así puedan hacerle justicia a González, a quien describió como un hombre intachable y preocupado por ayudar a la comunidad.“Ojalá que hagan su trabajo y hagan justicia porque se ve muy mal que las autoridades de México no hagan nada”, enfatizó.Por su parte Jorge Nava López, titular de la Fiscalía Distrito Zona Norte, aseguró que las investigaciones entorno al homicidio de González continúan y que ya se tienen ubicados a los presuntos responsables.“La investigación continúa, pero aún no se solicitan las órdenes de arresto”, explicó.Según el fiscal, ya se tienen a tres presuntos sospechosos y se están reuniendo las pruebas suficientes para poder solicitar las órdenes de aprehensión y lograr la captura de estas personas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.