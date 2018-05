En ocasión del aniversario 74 de la Invasión a Normandía por parte de los aliados, conocido como el Día D, el Museo Aéreo War Eagles, convoca a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial a asistir al evento programado para el 9 de junio en sus instalaciones en Santa Teresa, Nuevo México.El desembarco aliado se llevó a cabo el 9 de junio de 1944, y a pesar de las cruentas batallas en las playas francesas, este hecho marcó el destino de la Segunda Guerra Mundial.“Cada año reconocemos el servicio de nuestros veteranos, en especial a los que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, y nos llena de orgullo saber que tenemos a varios de ellos ya confirmados, pero queremos hacer esta invitación extensivo a todos los veteranos que estuvieron en alguno de los frentes”, dijo el capitán Juan Brito, voluntario en el War Eagles Air Museum.Hasta el momento Louis Murillo, especialista en aviación, y quien estuvo en el frente del Pacífico, y Frank C. Harrison, piloto del US Navy, estarán en la celebración, pero se espera la participación de otros.“Anualmente hemos querido reconocerles su servicio, pero hay algunos otros veteranos que por motivos de salud están delicados y no pueden venir, pero nuestro reconocimiento es el mismo”, sostuvo Brito, quien por su parte es instructor de vuelo y veterano del Army en las guerras de Corea y Vietnam.El War Eagles Air Museum será sede de la cena baile del D-Day Memorial, y en el hangar donde se muestran más de 35 aviones históricos y en condiciones de vuelo, se servirá una cena con música en vivo de una orquesta de la época.“Usualmente el museo está disponible para fiestas, y reuniones, ya que disponemos mesas en una parte del hangar y la gente puede caminar entre los aviones y vehículos que tenemos en exhibición”, afirmó Brito.“El año pasado tuvimos la fortuna de tener al doctor Joseph Torres con nosotros, un reconocido filántropo y veterano de la guerra que sirvió en un escuadrón de bombarderos, desafortunadamente el falleció, pero le seguimos guardando con afecto en nuestra memoria”, agregó Brito.Cada una de las aeronaves cuenta con una historia particular, como el avión MIG 15 de fabricación rusa y que fue donado por un general alemán al museo; o de los F4U-Corsarios que tuvieron gran actuación en la Segunda Guerra Mundial y que ganaron fama mundial al ser piloteados por el escuadrón 214 del Army, conocidos como los “Baa Baa Black Sheep” (Las Ovejas Negras).Así mismo se cuneta con un avión caza que fue encontrado en una cueva en China, y después de diferentes trámites pudo aterrizar en el hangar del War Eagles Air Museum, o del avión biplano PT-17 Stearman que a la fecha sigue siendo utilizado en espectáculos aéreos y en escuela de aviación para pilotos novatos.“Casi todos los aviones en exhibición están en condiciones de vuelo, lo único que los mantiene en tierra es pensar en el costo del seguro, porque hay que imaginarse cuánto cuesta asegurar al último avión de su clase como el Piper J3-Cub que lo tenemos aquí”, sostuvo Brito.Los interesados en acudir a este “Noche de Remembranza”, el próximo sábado 9 de junio a partir de las 6 de la tarde, pueden comunicarse al (575)589-2000 para adquirir sus lugares, o acudir al War Eagles Air Museum que se ubica en el 8012 Airport Road, en Santa Teresa, Nuevo Mexico.El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde,.

