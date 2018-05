Casi imposible pedir asilo aquí

El porcentaje de peticiones de asilo concedidas en las cortes de El Paso es casi nulo a diferencia de otras demarcaciones, ya que en promedio se niegan más del 94 por ciento de las solicitudes.Datos obtenidos por la Universidad de Syracuse, por medio del sistema TRAC de Inmigración, destacan las cifras de la resolución de casos de asilo en el período entre los años fiscales 2012 y 2017.El TRAC muestra las decisiones de los 5 jueces que existen en El Paso, entre los que destaca la magistrada Sunita B. Mahtabfar, quien de 171 casos que ha tomado, solamente ha otorgado asilo a un porcentaje de 1.2, es decir, un promedio de 98.8 por ciento de negación.Le siguen la juez Guadalupe R. González con 112 casos y 2.7 concedidos, para un 97.3 de negación; el juez Thomas C. Ropeke ha dictado en 139 casos con 2.9 concedidos y en promedio 97.1 negados.Por su parte el juez Stephen M. Ruhle, quien ha presidido 200 casos, ha otorgado un porcentaje de 4.5, para negar el 95.5 por ciento, y al final el juez William L. Abbot, con 331 casos, ha otorgado el asilo al 5.4 por ciento de los mismos y negado al 94.6 por ciento.Casos diametralmente opuestos suceden en urbes como Nueva York, donde existen 35 jueces que atienden casos de asilo, entre ellos el magistrado Frederic G. Leeds, quien en 846 casos ha otorgado asilo a 97 por ciento de ellos, negando solamente el 3 por ciento.De acuerdo a datos oficiales proporcionados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en el mes de enero del presente año se contaba con 31 mil casos rezagados, lo que “hace que el sistema de asilo incremente su vulnerabilidad al fraude y al abuso”, afirman.El comunicado firmado el 21 de enero confirma que en los últimos 5 años ha crecido dicho rezago hasta en un 1,750 por ciento, mientras que “las peticiones de asilo se han triplicado”.“Las autoridades dicen ‘bien, si quieren una audiencia rápida, la obtendrán’, y lo que eso significa es que van a negar la petición”, dijo en entrevista el abogado Carlos Spector, especialista en este tipo de casos, y quien dirige la organización “Mexicanos en Exilio” en El Paso, Texas.Spector sostuvo que los recientes cambios anunciados por el USCIS buscan acelerar las deportaciones de personas que podrían tener reclamos legítimos y que han llegado legalmente al país, en procesos que a veces llegan a tardar hasta 5 años para tener un dictamen.“El retraso es un problema”, dijo Spector, quien vislumbra una posible solución al contar con un mayor número de funcionarios que atiendan dichos casos, sobre todo a quienes presentan una petición legítima ante un miedo creíble que los hizo dejar sus lugares de origen.“Están buscando tener una política para restringir futuras solicitudes de asilo afirmativas, y sólo están viendo las antiguas como peso muerto”, sostuvo Spector.“Una de las soluciones sería crear tribunales de inmigración que estén asignados únicamente a audiencias de asilo. Pero, de nuevo, el lado de la aplicación de la ley siempre se refuerza, no el lado de la ayuda”, afirmó.Por su parte Gloria Amésquita, asistente legal de Spector, y coordinadora de ‘Mexicanos en el Exilio’, reconoció que el que un ciudadano consiga que se le conceda asilo “es muy difícil”.Amésquita sostuvo que su organización maneja en este momento hasta 100 peticiones de asilo, pero cuando la violencia brotó en Ciudad Juárez en el lapso de los años 2011 y 2012, las peticiones se exponenciaron hasta las 12 mil.“Aproximadamente el 98 de los casos son negados, pero la razón es que si los Estados Unidos aceptan a demasiadas personas a través del asilo político, el Gobierno tendría que aceptar que México no es un país seguro, y ello afectaría los acuerdos económicos entre ambos países”, afirmó.“Los retrasos en el procesamiento oportuno de las solicitudes de asilo son perjudiciales para los solicitantes legítimos”, dijo L. Francis Cissna, director del USCIS.“Los atrasos persistentes pueden explotarse y utilizarse para socavar la seguridad nacional y la integridad del sistema de asilo”, afirmó.La autoridad federal anunció que acelerará las solicitudes de asilo presentadas recientemente como un medio para ayudar a eliminar el atraso extremo, esto con el fin de evitar casos susceptibles de fraude.El USCIS dijo sobre su nueva política que es un regreso al “enfoque de prioridad”, que se estableció en 1995 pero se suspendió en 2014.Este enfoque de prioridad “busca disuadir a quienes podrían tratar de utilizar la cartera existente como medio para obtener la autorización de empleo. Volver al programa de entrevistas “último en entrar, primero en salir” le permitirá a USCIS identificar reclamos de asilo frívolos, fraudulentos o no meritorios antes y colocarlos en procedimientos de deportación”, sostuvo el USCIS.

