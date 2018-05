Peligran cultivos por falta de agua del Bravo

Lemitar, Nuevo México— Mario Rosales, quien cultiva 148 hectáreas a la orilla del río Bravo, sabe que este se encuentra en malas condiciones este año. Ya se ha secado hasta convertirse en una polvosa franja de arena en algunas partes, y la mayor parte del agua que logra fluir hasta aquí se desvía para regar los sembradíos, incluyendo los campos propiedad de Rosales, donde cultiva trigo, avena, alfalfa y los amados chiles de Nuevo México.Debido a que la acumulación de nieve en las montañas durante el último invierno fue la segunda más baja registrada, incluso esa agua de riego podría acabarse para finales de julio, tres meses antes de lo usual. Sin embargo, Rosales no está preocupado. Está seguro de que las tormentas veraniegas, conocidas aquí como monzones, llegarán.“Tarde o temprano tendremos agua”, dijo.Sin embargo, las lluvias de monzón con las que Rosales cuenta tienen fama de ser impredecibles. Así que él y muchos de los otros agricultores que trabajan las 25 mil hectáreas a lo largo de los 225 kilómetros del río Bravo en la región central de Nuevo México quizá logren arreglárselas… o no.“Nadie tiene mucha agua”, dijo David Gensler, el hidrólogo del Middle Rio Grande Conservacy District (Distrito de Conservación de la Región Media del Río Bravo), cuyo trabajo consiste en gestionar el agua del río que se entrega a Rosales y a otros a través de presas, canales y acequias de desvío. “Si la usamos al principio de la temporada y luego no obtenemos más agua, todo va a arruinarse”.En partes del estado cayeron unas cuantas de las muy necesarias lluvias esta semana, lo que tal vez ayude a que Gensler pueda extender un poco su agua de riego. Sin embargo, pase lo que pase durante esta primavera y verano, la perspectiva a largo plazo para el río está ensombrecida por el cambio climático.El Bravo es un clásico río de “demasiado o casi nada”, con uno o dos años secos normalmente seguidos de un par de años de lluvias que permiten que se recupere. Si las temperaturas cada vez más altas provocadas por las emisiones de gases de efecto invernadero hacen que los años de lluvias traigan menos agua y los años secos lo sean aún más, como pronostican los científicos, la recuperación de un año al otro será más difícil.“El efecto del calentamiento a largo plazo es que hace más difícil poder contar con una escorrentía de deshielo en las temporadas de lluvia”, dijo David S. Gutzler, un climatólogo de la Universidad de Nuevo México. “También provoca que las temporadas secas sean mucho más duras de lo que eran antes”.Con la escorrentía primaveral casi a un sexto del promedio y más del 90 por ciento de Nuevo México con niveles de sequía que van de graves a excepcionales, las condiciones aquí son extremas. Incluso en los años con más lluvia, ciertas extensiones del lecho del río llegan a secarse porque se desvía el agua para los agricultores, pero este año empezó a secarse un par de meses antes de lo usual. A algunas personas les preocupa que pueda secarse hasta Albuquerque, 120 kilómetros al norte.Sin embargo, el estado del río Bravo refleja una tendencia más amplia en el oeste, donde las temperaturas más altas están reduciendo la acumulación de nieve y las corrientes fluviales.Un estudio del año pasado del río Colorado, que proporciona agua a 40 millones de personas y es mucho más grande que el Bravo, reveló que las corrientes de los años 2000 a 2014 estuvieron casi un veinte por ciento por debajo del promedio del siglo XX, con casi un tercio de la reducción atribuible al calentamiento provocado por los humanos. El estudio sugirió que, si el cambio climático continúa sin disminuir, el calentamiento inducido por los humanos podría llegar a reducir el flujo del Colorado por lo menos un tercio más durante este siglo.“Estos dos ríos son el ejemplo de lo que el cambio climático está provocando en el suroeste”, dijo Jonathan T. Overpeck, decano de la Escuela de Medioambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Michigan y autor del estudio sobre el río Colorado.Si bien tanto el Colorado como el Bravo se han visto afectados por el calentamiento global, dijo Overpeck, este último también ha sufrido por los declives de la precipitación invernal. “Es una tras otra”, dijo.Sin embargo, el año pasado fue uno de lluvias en el río Bravo, con una gran acumulación de agua en el invierno 2016-2017 que permitió que el distrito de conservación almacenara agua en presas río arriba. El uso de esa agua ahora debería ayudar a que Gensler pueda mantener las llaves de riego abiertas durante varios meses.“En cierta forma, estoy más preocupado por 2019 que por 2018”, dijo. “Existe la posibilidad de que vayamos a drenar hasta la última gota este año y lleguemos al próximo sin nada”.Las temperaturas en el suroeste aumentaron casi un grado Celsius de 1901 a 2010, y algunos modelos climáticos pronostican un aumento total de tres o más grados para finales de este siglo. Como en cualquier otro lugar del oeste, las temperaturas más altas durante el invierno significan que habrá más precipitación en forma de lluvia que de nieve en las montañas San Juan y Sangre de Cristo, que alimentan al río Bravo.Gutzler dijo que las temperaturas primaverales también tienen un impacto, pues el aire más cálido provoca que más nieve se convierta en vapor y básicamente desaparezca. Una temporada de cultivo más larga y calurosa también produce un efecto, dijo Overpeck, pues las plantas absorben más agua, lo que reduce aún más las corrientes fluviales.Por ley, parte del agua del Bravo también debe enviarse río abajo, a una presa que da servicio a los agricultores en el sur de Nuevo México y Texas. Esa sección del río, que forma la frontera con México y desemboca en el golfo de México, tiene sus propios problemas graves, y la mayor parte de su agua depende de un afluente mexicano.Conforme el río se seca, cuadrillas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU entran en acción, poniéndose a trabajar para rescatar al piscardo plateado, una especie en peligro de extinción protegida federalmente que antes se reproducía a todo lo largo del río, pero ahora se encuentra sólo en las zonas más altas.Estas cuadrillas han estado rescatando a este pequeño pez durante la mayoría de las primaveras y los veranos de los últimos veinte años, usando redes en remansos que han perdurado mientras el resto del río se seca, para luego llevarlo a áreas con más agua río arriba.Normalmente las cuadrillas comenzarían este trabajo en junio, dijo Thomas P. Archdeacon, un biólogo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre que dirige el operativo del rescate del piscardo. Este año, dijo, hicieron su primer rescate el 2 de abril y se han ido desplazando hacia el norte conforme tramos del río se han ido secando.“Los veo como una especie paraguas”, dijo sobre los piscardos. “Dado que cuentan con la protección federal, están protegiendo básicamente todo lo demás que hay en el río”. El río Bravo aún corre entre sauces, olivos rusos y otras plantas que crecen a lo largo de su orilla, y junto con las tierras de cultivo irrigadas por él forma un oasis largo y estrecho en medio de un paisaje más bien árido y sin vegetación.Sin embargo, ahora gran parte del mismo lecho del río está más seco que un ripio.En el norte de Albuquerque, Derrick J. Lente, miembro del pueblo de Sandía, cultiva 60 hectáreas, algunas de ellas dedicadas al pasto para las vacas que cría. Según las leyes del agua, los agricultores de los pueblos nativos deberían estar entre los últimos en quedarse sin agua.Sus ancestros se han dedicado al cultivo en esta región durante cientos de años, en tiempos de lluvia y también de sequía. No obstante, Lente, quien también es un legislador estatal, reconoce que vienen problemas a largo plazo. Su padre y sus tíos, que han trabajado la tierra durante más tiempo que él, han visto los cambios.“Este es el peor estado en el que han visto al río en toda su vida”, dijo. “Los tiempos están cambiando hacia ser más calurosos”.

